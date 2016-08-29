RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4666466746684669>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:22

Re: Валютный рынок в контексте

https://korrespondent.net/world/3954604 ... v-oruzhyia

Неужели доходит?... Либо, что скажете?
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:48

  somilitark написав:
  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?


На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?

Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он :lol:

Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?
То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.
Но, если Вам так интересно, могу объяснить.
Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.
Надеюсь, объяснил.
К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?
У Вас, видно, было тяжёлое детство. :(

P.s. Спасибо всем ответившим!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 бер, 2018 21:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2907 раз.
Подякували: 2623 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:00

Всё же очень интересно, при таком "активном" форуме, как в эти выходные, кому так мешает ссылка https://kurs.com.ua/novost/58595-reiting-schastja-chem-ukraina-pohozha-na-sudan-i-togo/, которую уже дважды удаляют?
Это у нас инициатива модераторов или есть такие упорные (или упоротые?) жалобщики-допысувачи?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2907 раз.
Подякували: 2623 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:18

  ЛАД написав:
  somilitark написав:
  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары?
Как с наличием относительно крупных сумм?
Есть какие-то проблемы?


На ветке стало скучно и вы решили попетросянить?

Возникает 2 вопроса:1)зачем вам доллары,если у вас нет грн,2) на падающем рынке спросить такое....или только троллинг,только он :lol:

Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?
То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.
Но, если Вам так интересно, могу объяснить.
Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.
Надеюсь, объяснил.
К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете подозревать всех окружающих подозревать в злонамеренности?
У Вас, видно, было тяжёлое детство. :(

P.s. Спасибо всем ответившим!


По баксу Сомик прав... По агрессивности, думаю, не так все прям уж страшно...! :D
Человек грамотный... Развлекаловка по чипанию народа - тоже прикольно! Лад, при всем к Вам Уважении, - не заморачивайтесь! 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

Понятно, что Форум всеми нами Уважаемого ДС-а должен быть площадкой для общения нормальных людей в "теме"... У всех свои тараканы и это тоже классно! А то было бы скучно...

Уровень и информированность (как и темы споров) - конечно, разные. Так и должно быть. :o
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50

  дарий написав:...........
По баксу Сомик прав... По агрессивности, думаю, не так все прям уж страшно...! :D
Человек грамотный... Развлекаловка по чипанию народа - тоже прикольно! Лад, при всем к Вам Уважении, - не заморачивайтесь! 8)

По баксу - фраза, написанная мне и мой ответ:
Вы заметили что "зелень пропала из обменок"
Нельзя купить больше 500 на руки.

Не знаю, но в Харькове с такой ситуацией не сталкивался никогда в самые худшие времена, вопрос был только в цене.

Грамотность обсуждать не буду, а развлекаловка не очень.
Знаете, ни большевики не начинали с 1937, ни ... не буду дальше приводить примеры.
Попытки за любую мелочь клеить политические обвинения приводит порой к тяжёлым последствиям.
Удаление моей ссылки, практически уверен, - по "жалобам трудящихся".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2907 раз.
Подякували: 2623 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:55

ЛАД
Вряд ли...модератора в жесткие рамки ставят... (дальше сами догадывайтесь...) :D
По Харькову 26.35 практически все стояли седня... Вааще, без проблем. Адреса и явки могу дать даже из своего колхоза... 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:08

  ЛАД написав:кому так мешает ссылка https://курс.ком.юа/novost/58595-reitin ... an-i-togo/, которую уже дважды удаляют?

ссылка не мешает, а вот правда не всем нравится...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2916 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:25

чик
Интересно, где Вы в современном мире ПРАВДУ видели.... :D Ссылочку дайте пож-та... :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:30

  Senkiv написав:
  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?

наоборот. Слогодні в Чернівцях була проблема з гривнею. Оптових покупок на Калинці не було. Ток і казали валютчики, коли підходив,-- опту нема! Продавали по 26.22 хоч по 100 штук. Також вигребли все євро по 1.236

*Відправлено з Чату

По эврикам подтверждаю, спрос пошел немалый. :!:
баксы к нам в колхоз везите... 26.30 оптом усе заберут... :shock:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 384
З нами з: 21.01.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4666466746684669>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6116 1297040
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 20:49
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1087, 1088, 1089
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10883 1154127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 16:01
Искатель
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54919)
26.03.2018 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.