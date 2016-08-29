Всiм прибуткiв. Ще не ранок , гадаю шановний Модератор не витре . Хочу розповiсти де я був , а був я у «ворожому таборI» трохи поваги повчити невiгласiв ,та не писати рiзну дурню , долучилися ще до мене I нашI товарищI ,вони якщо схчуть самI напишуть . Шо можу розповiсти , багето там пацiентiв проф. Преображенського , але методом Павлова деякI зрозумIли .та вивчили такI слова як Ви або Вибачте I стали трохи культурнiшI нiж були .Одним словом було цiкаво . Хоча у деяких досих пiр
«Бомбить» вiд нашоI вилазки в “ворожому таборI” , що аж тече по халошам . Ось пишуть :
Владимир Кучер
25 марта 2018, 21:49#
Да, все трое за два выходных поломали стереотипы, почти убили форум . ...,,, Ми свею повагою дезоринтували мешканцiв , I вони мабуть замислились , а що далI ?От така була пригода . I ще
хочу спитати , що Вам цIного за мою вiдсутнiсть написав товариш в лапках кИзяк ? Бо це Тролль нашоI гiлки ,написав з великоI лiтери ,бо вiн добре маскуеться пiд розумного .
Я уважно слiдкував за цим , майже нiчого корисного А от поваги цього невiгласа до наших форумчан треба навчити .Дякую що дочитали , може зробили висновки ми ж не пацiнети проф. Преображенського ..*Відправлено з Чату