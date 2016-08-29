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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4666466746684669

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:18

  дарий написав:ЛАД
Вряд ли...модератора в жесткие рамки ставят... (дальше сами догадывайтесь...) :D
По Харькову 26.35 практически все стояли седня... Вааще, без проблем. Адреса и явки могу дать даже из своего колхоза... 8)
По продаже доллара практически не сомневался, но все же решил проверить. По удалению постов когда-то общался с модератором по поводу бани, мне объяснили, что,как правило, все делается по "жалобам трудящихся". Логично - модератору сложно уследить за всем.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 бер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:18

  ЛАД написав:Всё же очень интересно, при таком "активном" форуме, как в эти выходные, кому так мешает ссылка https://kurs.com.ua/novost/58595-reiting-schastja-chem-ukraina-pohozha-na-sudan-i-togo/, которую уже дважды удаляют?
Это у нас инициатива модераторов или есть такие упорные (или упоротые?) жалобщики-допысувачи?

..... а давайте,я піду далі! - може мене за це забанять! :mrgreen:

Уявіть гору. На її вершину веде звивиста дорога, що оперізує її 156 разів. Чим далі просувається вгору від її заснування, тим більше відчуваєш себе щасливим. Українці поки блукають в підніжжя цієї гори. У 2013 році ми стояли на 87-му кільці дороги, ближче до середини шляху, а сьогодні країна спустилася на 138-е. По сусідству Судан і Того.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 00:27

Всiм прибуткiв. Ще не ранок , гадаю шановний Модератор не витре . Хочу розповiсти де я був , а був я у «ворожому таборI» трохи поваги повчити невiгласiв ,та не писати рiзну дурню , долучилися ще до мене I нашI товарищI ,вони якщо схчуть самI напишуть . Шо можу розповiсти , багето там пацiентiв проф. Преображенського , але методом Павлова деякI зрозумIли .та вивчили такI слова як Ви або Вибачте I стали трохи культурнiшI нiж були .Одним словом було цiкаво . Хоча у деяких досих пiр
«Бомбить» вiд нашоI вилазки в “ворожому таборI” , що аж тече по халошам . Ось пишуть :
Владимир Кучер
25 марта 2018, 21:49#
Да, все трое за два выходных поломали стереотипы, почти убили форум . ...,,, Ми свею повагою дезоринтували мешканцiв , I вони мабуть замислились , а що далI ?От така була пригода . I ще
хочу спитати , що Вам цIного за мою вiдсутнiсть написав товариш в лапках кИзяк ? Бо це Тролль нашоI гiлки ,написав з великоI лiтери ,бо вiн добре маскуеться пiд розумного .
Я уважно слiдкував за цим , майже нiчого корисного А от поваги цього невiгласа до наших форумчан треба навчити .Дякую що дочитали , може зробили висновки ми ж не пацiнети проф. Преображенського ..

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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