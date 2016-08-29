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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:43
Понятно, что Форум всеми нами Уважаемого ДС-а должен быть площадкой для общения нормальных людей в "теме"... У всех свои тараканы и это тоже классно! А то было бы скучно...
Уровень и информированность (как и темы споров) - конечно, разные. Так и должно быть.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 22:30
Senkiv написав: ЛАД написав:
Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?
наоборот. Слогодні в Чернівцях була проблема з гривнею. Оптових покупок на Калинці не було. Ток і казали валютчики, коли підходив,-- опту нема! Продавали по 26.22 хоч по 100 штук. Також вигребли все євро по 1.236*Відправлено з Чату
По эврикам подтверждаю, спрос пошел немалый.
баксы к нам в колхоз везите... 26.30 оптом усе заберут...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 00:27
Всiм прибуткiв. Ще не ранок , гадаю шановний Модератор не витре I дозволить всIм прочитати. Хочу розповiсти де я був , а був я у «ворожому таборI» трохи поваги повчити невiгласiв ,та не писати рiзну дурню , долучилися ще до мене I нашI товарищI ,вони якщо схочуть самI напишуть . Що можу розповiсти , багато там пацiентiв проф. Преображенського , але методом Павлова деякI зрозумIли .та вивчили такI слова як Ви або Вибачте I стали трохи культурнiшI нiж були .Одним словом було цiкаво . Хоча у деяких досих пiр
«Бомбить» вiд нашоI вилазки в “ворожому таборI” , що аж тече по халошам . Ось пишуть :
Владимир Кучер
25 марта 2018, 21:49#
Да, все трое за два выходных поломали стереотипы, почти убили форум . ...,,, Ми своею повагою I своiм баченням ,шо треба писати на валютному форумI дезоринтували мешканцiв , I вони мабуть замислились , а що далI ?Що буде завтра ?Хоча I прийшлось менI вiдвiдати i «сауну» , але то таке. Ось така була пригода . I ще
хочу спитати , що Вам цIного за мою вiдсутнiсть написав "товариш" в лапках кИзяк ? Бо це Тролль нашоI гiлки ,написав з великоI лiтери ,бо вiн добре маскуеться пiд розумного .
Я уважно слiдкував за цим , майже нiчого корисного, а от поваги цього невiгласа до наших форумчан треба навчити .Дякую що дочитали , може зробили висновки , ми ж не пацiнети проф. Преображенського ..[mct][/mct]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 26 бер, 2018 08:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:00
Разумеется, у вас времени и возможностей пофлудить и попровоцировать, несомненно, больше. А потом попричитать о том, что "форум загибается".
ЛАД написав: дарий написав:ЛАД
Вряд ли...модератора в жесткие рамки ставят... (дальше сами догадывайтесь...)
По Харькову 26.35 практически все стояли седня... Вааще, без проблем. Адреса и явки могу дать даже из своего колхоза...
По продаже доллара практически не сомневался, но все же решил проверить. По удалению постов когда-то общался с модератором по поводу бани, мне объяснили, что,как правило, все делается по "жалобам трудящихся". Логично - модератору сложно уследить за всем.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:23
Доброго всем солнечного утра крайнего понедельника марта и первого квартала. Есть надежда, что в связи с вышеописанным, зима таки постепенно отступит. А то уже поднадоели эта бело-грязная обстановка и локальные наводнения...
Харьковские начинают день продолжением стабильности с перспективой плавного снижения: $ 26.22/26.29
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:49
Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 26 бер, 2018 09:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 08:55
Перес де Куэльяр написав:
недостатьньо ще впали
Впали більше, але відкотилися ...
Вважаю, що будемо спускатися ще, але не дуже швидко.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:08
Киiв з ранку трохи вниз 17/23.
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