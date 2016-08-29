Додано: Пон 26 бер, 2018 00:27

Всiм прибуткiв. Ще не ранок , гадаю шановний Модератор не витре I дозволить всIм прочитати. Хочу розповiсти де я був , а був я у «ворожому таборI» трохи поваги повчити невiгласiв ,та не писати рiзну дурню , долучилися ще до мене I нашI товарищI ,вони якщо схочуть самI напишуть . Що можу розповiсти , багато там пацiентiв проф. Преображенського , але методом Павлова деякI зрозумIли .та вивчили такI слова як Ви або Вибачте I стали трохи культурнiшI нiж були .Одним словом було цiкаво . Хоча у деяких досих пiр

«Бомбить» вiд нашоI вилазки в “ворожому таборI” , що аж тече по халошам . Ось пишуть :

Владимир Кучер

25 марта 2018, 21:49#

Да, все трое за два выходных поломали стереотипы, почти убили форум . ...,,, Ми своею повагою I своiм баченням ,шо треба писати на валютному форумI дезоринтували мешканцiв , I вони мабуть замислились , а що далI ?Що буде завтра ?Хоча I прийшлось менI вiдвiдати i «сауну» , але то таке. Ось така була пригода . I ще

хочу спитати , що Вам цIного за мою вiдсутнiсть написав "товариш" в лапках кИзяк ? Бо це Тролль нашоI гiлки ,написав з великоI лiтери ,бо вiн добре маскуеться пiд розумного .

Я уважно слiдкував за цим , майже нiчого корисного, а от поваги цього невiгласа до наших форумчан треба навчити .Дякую що дочитали , може зробили висновки , ми ж не пацiнети проф. Преображенського ..[mct][/mct]