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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4666466746684669

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:10

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.

27го овгз, а там посмотрим, сегодня непонятно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:12

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн., здесь наметилось расширение гривневой ликвидности. Об источнике этого тренда мы сообщили выше – в пятницу Казначейство компенсировало НДС на сумму 2,7 млрд. грн., однако это произошло с заметным опозданием, и гривня эта не успела попасть на межбанк. Нынче рост гривневого «навеса» создает определенные риски для курса нашей нацвалюты на торгах «зеленым» безналом».

К 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на «широкой» отметке 26,26/26,30 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.

Дата: 26 марта 2018 г. на 10.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,26 UAH/USD
€ – 32,21/32,58 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:25

  edvardd написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.

27го овгз, а там посмотрим, сегодня непонятно...
Треба вiдслiдкувати , як сьогоднi пройдуть торги ,я гадаю що по завтрiшньому ОВГЗ вже вiдомо об"ем.Як гадаете, якщо сьогоднi м/б вниз,то завтра може бути ситуацiя вверх ,або навпаки.Хоча у самого думка, що все таки потроху будемо йти на пiвдень.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:33

Привет из Днепра-2

Реагируя на рост гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ и дефицит предложения СКВ, безналичный доллар на межбанке к 10.30 поднялся к 26,28/26,32 UAH/USD в сопровождении низкой на моменте ликвидности.

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дядя Caша
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