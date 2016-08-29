27го овгз, а там посмотрим, сегодня непонятно...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:10
27го овгз, а там посмотрим, сегодня непонятно...
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:12
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн., здесь наметилось расширение гривневой ликвидности. Об источнике этого тренда мы сообщили выше – в пятницу Казначейство компенсировало НДС на сумму 2,7 млрд. грн., однако это произошло с заметным опозданием, и гривня эта не успела попасть на межбанк. Нынче рост гривневого «навеса» создает определенные риски для курса нашей нацвалюты на торгах «зеленым» безналом».
К 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на «широкой» отметке 26,26/26,30 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.
Дата: 26 марта 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,26 UAH/USD
€ – 32,21/32,58 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB
US
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:25
Треба вiдслiдкувати , як сьогоднi пройдуть торги ,я гадаю що по завтрiшньому ОВГЗ вже вiдомо об"ем.Як гадаете, якщо сьогоднi м/б вниз,то завтра може бути ситуацiя вверх ,або навпаки сьогоднi задирати щоб злити валюту завтра по вищому курсу .Хоча у самого думка, що все таки потроху будемо йти на пiвдень.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:33
Привет из Днепра-2
Реагируя на рост гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ и дефицит предложения СКВ, безналичный доллар на межбанке к 10.30 поднялся к 26,28/26,32 UAH/USD в сопровождении низкой на моменте ликвидности.
US
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:48
Ринки відреагували на торгову війну між США і Китаєм.
Ми бачимо рост евро до доллара.
Питання в іншому, чи відреагують ринки на таку ж війну України з ...???
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:52
Re: Валютный рынок в контексте
Киiв вiдбiр трохи вверх 20/25 .Мабуть слiдкують за м/б i ситуацiя на ЧР може змiнитись .
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:00
Привет из Днепра-3
До 10.58 Киева рынок безналичного доллара не отличался заметной курсовой динамикой (26,28/26,32 UAH/USD) и ликвидностью, с одной стороны пребывая под влиянием выросшей гривневой ликвидности из-за компенсации НДС Казначейством и характерным для понедельника падением притока из-за рубежа экспортной выручки, с другой, участники межбанка помнили о скором финише месяца и квартальных платежах в Казну, а также ожидаемом очередном размещении ОВГЗ Минфином.
Дата: 26 марта 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,35/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
Равновесия покупок и продаж розничных партия валюты.
Дата: 26 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 26,15-17/26,25-30 UAH/USD
EUR 32,30/32,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.
US
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:08
Привет из Днепра-4
Появление на межбанке системных игроков привело к пролонгации роста курса доллара: по состоянию на 11.06 «американец» поднялся к 26,29/26,33 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
26 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:24
Привет из Днепра-5
Судя по всему, системные игроки, получив компенсацию НДС от Казначейства, «заморозили» продажи СКВ на межбанке, автоматически «перекосив» рынок доллара в сторону спроса и подняв цену «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD около 11.20 Киева.
Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, вызванное отсутствием необходимости в продажах СКВ ради гривни, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:32
Re: Валютный рынок в контексте
Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?
[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта
На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.][/quote]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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