RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4667466846694670>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:10

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.

27го овгз, а там посмотрим, сегодня непонятно...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:12

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн., здесь наметилось расширение гривневой ликвидности. Об источнике этого тренда мы сообщили выше – в пятницу Казначейство компенсировало НДС на сумму 2,7 млрд. грн., однако это произошло с заметным опозданием, и гривня эта не успела попасть на межбанк. Нынче рост гривневого «навеса» создает определенные риски для курса нашей нацвалюты на торгах «зеленым» безналом».

К 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на «широкой» отметке 26,26/26,30 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.

Дата: 26 марта 2018 г. на 10.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,26 UAH/USD
€ – 32,21/32,58 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62605
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:25

  edvardd написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.

27го овгз, а там посмотрим, сегодня непонятно...
Треба вiдслiдкувати , як сьогоднi пройдуть торги ,я гадаю що по завтрiшньому ОВГЗ вже вiдомо об"ем.Як гадаете, якщо сьогоднi м/б вниз,то завтра може бути ситуацiя вверх ,або навпаки сьогоднi задирати щоб злити валюту завтра по вищому курсу .Хоча у самого думка, що все таки потроху будемо йти на пiвдень.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 06.01.17
Подякував: 223 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:33

Привет из Днепра-2

Реагируя на рост гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ и дефицит предложения СКВ, безналичный доллар на межбанке к 10.30 поднялся к 26,28/26,32 UAH/USD в сопровождении низкой на моменте ликвидности.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62605
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:48

  дарий написав:
  Senkiv написав:
  ЛАД написав:Кто-нибудь в последние пару-тройку дней покупал доллары? Как с наличием относительно крупных сумм? Есть какие-то проблемы?

наоборот. Слогодні в Чернівцях була проблема з гривнею. Оптових покупок на Калинці не було. Ток і казали валютчики, коли підходив,-- опту нема! Продавали по 26.22 хоч по 100 штук. Також вигребли все євро по 1.236

*Відправлено з Чату

По эврикам подтверждаю, спрос пошел немалый. :!:
баксы к нам в колхоз везите... 26.30 оптом усе заберут... :shock:


Ринки відреагували на торгову війну між США і Китаєм.
Ми бачимо рост евро до доллара.
Питання в іншому, чи відреагують ринки на таку ж війну України з ...???
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:52

Re: Валютный рынок в контексте

Киiв вiдбiр трохи вверх 20/25 .Мабуть слiдкують за м/б i ситуацiя на ЧР може змiнитись .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 06.01.17
Подякував: 223 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:00

Привет из Днепра-3

До 10.58 Киева рынок безналичного доллара не отличался заметной курсовой динамикой (26,28/26,32 UAH/USD) и ликвидностью, с одной стороны пребывая под влиянием выросшей гривневой ликвидности из-за компенсации НДС Казначейством и характерным для понедельника падением притока из-за рубежа экспортной выручки, с другой, участники межбанка помнили о скором финише месяца и квартальных платежах в Казну, а также ожидаемом очередном размещении ОВГЗ Минфином.

Дата: 26 марта 2018 г. на 10.50

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,35/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
Равновесия покупок и продаж розничных партия валюты.

Дата: 26 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.50

Мелкий опт «неформал»

$ 26,15-17/26,25-30 UAH/USD
EUR 32,30/32,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62605
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:08

Привет из Днепра-4

Появление на межбанке системных игроков привело к пролонгации роста курса доллара: по состоянию на 11.06 «американец» поднялся к 26,29/26,33 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
26 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 26 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 26 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62605
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:24

Привет из Днепра-5

Судя по всему, системные игроки, получив компенсацию НДС от Казначейства, «заморозили» продажи СКВ на межбанке, автоматически «перекосив» рынок доллара в сторону спроса и подняв цену «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD около 11.20 Киева.

Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, вызванное отсутствием необходимости в продажах СКВ ради гривни, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62605
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 7078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:32

Re: Валютный рынок в контексте

Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?

[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта
На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.][/quote]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 06.01.17
Подякував: 223 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4667466846694670>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, FairyPrince, Перес де Куэльяр, дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1087, 1088, 1089
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10886 1154849
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 10:35
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 610, 611, 612
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6116 1297138
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 20:49
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.