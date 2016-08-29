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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4667466846694670

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:38

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.

Радий що ви повернулись:)
Як ви думаєте, чи може бути серйозний ріст без оновлення останніх низів, чи є тут логіка, бо їм би краще спочатку обновити дно, щоб народ під лозунгом "бакс буде падати" почав зливати долар і вони гарно затарились ?
З іншого боку, якщо з цього місця премо вверх у район 27, то по цій же логіці, туди попруть лише для того щоб налити всім бажаючим по 27, а далі вниз?"
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:50

  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.

Радий що ви повернулись:)
Як ви думаєте, чи може бути серйозний ріст без оновлення останніх низів, чи є тут логіка, бо їм би краще спочатку обновити дно, щоб народ під лозунгом "бакс буде падати" почав зливати долар і вони гарно затарились ?
З іншого боку, якщо з цього місця премо вверх у район 27, то по цій же логіці, туди попруть лише для того щоб налити всім бажаючим по 27, а далі вниз?"

Дякую. На серйозний рiст не розраховую ,бо це ми всi розумiємо що це спекуляцiї на точцi 27 при трендi на пiвдень,але є надiя, що туди сходимо , коли краник ОВГЗ пересохне ,зачекаємо трохи i все буде видно.На ЧР склалася ситуацiя коли вiдкупляти ще зарано ,i зливати не вигiдно,бо однi сидять на 26 з гривнею ,а другi в цiлому на 27 в долярi.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:10

ТАСя 26.18/26.28 :roll:
ТИХИЙ
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