|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:38
Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.
Радий що ви повернулись:)
Як ви думаєте, чи може бути серйозний ріст без оновлення останніх низів, чи є тут логіка, бо їм би краще спочатку обновити дно, щоб народ під лозунгом "бакс буде падати" почав зливати долар і вони гарно затарились ?
З іншого боку, якщо з цього місця премо вверх у район 27, то по цій же логіці, туди попруть лише для того щоб налити всім бажаючим по 27, а далі вниз?"
-
FairyPrince
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:50
FairyPrince написав: Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку колеги.У кого яке бачення на тиждень по руху курса доляра? Я ранiше писав ,що злив частину по /60 ,але не вiдкупляв ще ,бо вважаю недостатьньо ще доляр впав ,а якщо буде рiст ,то з радiстю буду зливати .Долучаемся до перемовин , Ваше бачення,прогнози.Прошу.
Радий що ви повернулись:)
Як ви думаєте, чи може бути серйозний ріст без оновлення останніх низів, чи є тут логіка, бо їм би краще спочатку обновити дно, щоб народ під лозунгом "бакс буде падати" почав зливати долар і вони гарно затарились ?
З іншого боку, якщо з цього місця премо вверх у район 27, то по цій же логіці, туди попруть лише для того щоб налити всім бажаючим по 27, а далі вниз?"
Дякую. На серйозний рiст не розраховую ,бо це ми всi розумiємо що це спекуляцiї на точцi 27 при трендi на пiвдень,але є надiя, що туди сходимо , коли краник ОВГЗ пересохне ,зачекаємо трохи i все буде видно.На ЧР склалася ситуацiя коли вiдкупляти ще зарано ,i зливати не вигiдно,бо однi сидять на 26 з гривнею ,а другi в цiлому на 27 в долярi.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 26 бер, 2018 11:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 996
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10886
|1154840
|
|
|6116
|1297138
|
Нед 25 бер, 2018 20:49
ЛОБ
|
|38
|35047
|
реклама
|