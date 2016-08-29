Додано: Пон 26 бер, 2018 12:12

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн., здесь наметилось расширение гривневой ликвидности. Об источнике этого тренда мы сообщили выше – в пятницу Казначейство компенсировало НДС на сумму 2,7 млрд. грн., однако это произошло с заметным опозданием, и гривня эта не успела попасть на межбанк. Нынче рост гривневого «навеса» создает определенные риски для курса нашей нацвалюты на торгах «зеленым» безналом».



К 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на «широкой» отметке 26,26/26,30 UAH/USD.



Реагируя на рост гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ и дефицит предложения СКВ, безналичный доллар на межбанке к 10.30 поднялся к 26,28/26,32 UAH/USD в сопровождении низкой на моменте ликвидности.



До 10.58 Киева рынок безналичного доллара не отличался заметной курсовой динамикой (26,28/26,32 UAH/USD) и ликвидностью, с одной стороны пребывая под влиянием выросшей гривневой ликвидности из-за компенсации НДС Казначейством и характерным для понедельника падением притока из-за рубежа экспортной выручки, с другой, участники межбанка помнили о скором финише месяца и квартальных платежах в Казну, а также ожидаемом очередном размещении ОВГЗ Минфином.



Появление на межбанке системных игроков привело к пролонгации роста курса доллара: по состоянию на 11.06 «американец» поднялся к 26,29/26,33 UAH/USD.



Судя по всему, системные игроки, получив компенсацию НДС от Казначейства, «заморозили» продажи СКВ на межбанке, автоматически «перекосив» рынок доллара в сторону спроса и подняв цену «американца» до 26,31/26,33 UAH/USD около 11.20 Киева.



Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, вызванное отсутствием необходимости в продажах СКВ ради гривни, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo c уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,31/26,33 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».



Около 12.40 Киева котировки доллара на межбанке начали растягивать спред (26,31/26,33 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца».



Наконец, около 13.07 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,27/26,33 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 23 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысился до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

26 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 32,50/32,70 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 23 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в паре доллар-гривня и сужении маржи в паре евро-гривня -26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов. Баланс сохранили повышение более значимых бидов в ответ на «бычий» тренд «зеленого» безнала на межбанке.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда(утреннее равновесие покупок и продаж сменилось «приносом», а со временем не без влияния межбанка. здесь обозначился спрос). На моменте в Запорожье действовали цены: 26,20/26,28 UAH/USD, евро - 32,45/32,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB, сопровождаясь паузой в торговой активности. Клиенты хотели приобрести доллар, но сделать это по утренним ценам.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,07/26,26 UAH/USD, евро – 32,21/32,58 UAH/EUR, рубль 0,454/0,4609 UAH/RUB, Киев опт 26,15-17/26,25-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,15-17/26,25-30 UAH/USD, евро (опт) 32,30/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,30 UAH/USD, евро – 32,20/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,20/26,27 UAH/USD, розница – 26,15/26,35 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,25 UAH/USD; евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,460 RUB/USD.



Понедельничная сессия валютного межбанка в секторе доллара прошла в напряженном противостоянии двух оппонирующих друг другу факторов. С одной стороны в команде «зеленых быков» была заметно выросшая гривневая ликвидность в виде 2,7 млрд. грн. компенсации НДС Казначейством, которые не успели принять участие в пятничной сессии, с другой, рынок ценных бумаг ожидал размещение очередной порции ОВГЗ, намеченного на вторник и связанного с этим мероприятием ростом спроса на гривню.

Меж тем, как оказалось, ограниченность поступления валюты экспортной выручки из-за рубежа, характерная для дебюта новой недели, сыграла решающую роль в превосходстве «зеленых быков» на межбанке в этот понедельник.



Мы склонны считать эту победу недолговечной и, скорее всего, уже на следующей сессии межбанка перевес может оказаться на стороне «медведей» ввиду роста притока СКВ из-за рубежа и вследствие мероприятия Минфина на рынке казенных ценных бумаг. Иначе говоря, вышеупомянутой компенсации НДС может не хватить на все предполагаемые расходы получателей, включая квартальные платежи в Казну, выплату жалованья сотрудникам и т.п.



Курсовая динамика наличного рынка в этот понедельник в большинстве регионов страны продемонстрировала следование тамошних настроений клиентов в кильватере межбанка.

У нас нет оснований считать, что на ближайших сессиях межбанка и наличного рынка в этой «связке» что-нибудь радикально изменится.



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