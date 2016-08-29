Дякую ,то була "вилазка" у "ворожий табiр".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:13
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:17
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:18
Есть такой сценарий ,потому что сейчас очень длительное время пытаются обилетить по 26.3 ,но к маю сползая постепенно без резких качелей перестроимся например на 25.50, Тоже как вариант не надо забывать его.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:22
коли нема руху ,то роблять по змовi рiст чи падiння,тодi й топливо з"являеться.[/quote]
Это шютка ,через букву ю.Конкуренция огромная ,каждый хочет заработать,и клиенты не идиоты .Валютчики готовы покупать -продавать выгоднее ,чем у коллег,естественно ,с оглядкой на ситуацию.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:41
Это шютка ,через букву ю.Конкуренция огромная ,каждый хочет заработать,и клиенты не идиоты .Валютчики готовы покупать -продавать выгоднее ,чем у коллег,естественно ,с оглядкой на ситуацию.[/quote]
Конкуренция есть я согласен ,но от одной хотелки не начинается движение по стране,как наблюдаем столица дышит даже дневными колебаниями,а по остальным городам пока очухаются, как там уже менятся курс начинает в противоположном направлении и как ,это не сговор?Загоны бывают как внутридневные так и длительные именно для того, чтобы была работа ,а не застой.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:41
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:49
Перес де Куэльяр Это называется работа под клиента ,когда гарантировано купят-сдадут,тогда цена в течении короткого времени может колебаться чуток,а со стороны кажется ,что загон.
Мы нос по ветру держим не хуже Киева,но с местными ньюансами.
Востаннє редагувалось bugalter в Пон 26 бер, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:51
Да уж ... знаем. Не первый год на этой работе. Как пойдем в четверг в баню, так аж до вторника... Жить и радоваться светлому празднику будем за счет сдачи без оглядки на курс приёма.
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