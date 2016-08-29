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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4670467146724673>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 746
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
471
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:13

  bub-har написав:Перес де Куэльяр Не покидайте данную ветку пжл. Вы один из немногих,чьи мнения интересно читать!
Дякую ,то була "вилазка" у "ворожий табiр".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:17

  bugalter написав: каждый микроподскок надо использовать для продаж.

Хищница. :evil: Искушённая и предельно расчётливая. В карты с такой лучше не играть. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:18

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:Що за тиша ,де всi подiлися? Чр на моментi трохи знизився в середньому 20/25.

Скорее всего до травня нас ждет стабилизец ( с понижением(,и каждый микроподскок надо использовать для продаж.Николаев самое узкое 26.16-26.20.

Есть такой сценарий ,потому что сейчас очень длительное время пытаются обилетить по 26.3 ,но к маю сползая постепенно без резких качелей перестроимся например на 25.50, Тоже как вариант не надо забывать его.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:22

коли нема руху ,то роблять по змовi рiст чи падiння,тодi й топливо з"являеться.[/quote]
Это шютка ,через букву ю.Конкуренция огромная ,каждый хочет заработать,и клиенты не идиоты .Валютчики готовы покупать -продавать выгоднее ,чем у коллег,естественно ,с оглядкой на ситуацию.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Дякую ,то була "вилазка" у "ворожий табiр"
Там я читаю и прислушиваюсь только к одному ув.эксперту!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:29

  bub-har написав: Там я читаю и прислушиваюсь только к одному ув.эксперту!


Со мной тоже не пропадешь. :oops:
Я знаю наше будущее. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:41

  bugalter написав:коли нема руху ,то роблять по змовi рiст чи падiння,тодi й топливо з"являеться.

Это шютка ,через букву ю.Конкуренция огромная ,каждый хочет заработать,и клиенты не идиоты .Валютчики готовы покупать -продавать выгоднее ,чем у коллег,естественно ,с оглядкой на ситуацию.[/quote]
Конкуренция есть я согласен ,но от одной хотелки не начинается движение по стране,как наблюдаем столица дышит даже дневными колебаниями,а по остальным городам пока очухаются, как там уже менятся курс начинает в противоположном направлении и как ,это не сговор?Загоны бывают как внутридневные так и длительные именно для того, чтобы была работа ,а не застой.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 26 бер, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:41

  Libo написав:
  edvardd написав:судя по всему на налике топлива нет, появится с 1 го числа...


Забыли про самый светлый праздник 8-го апреля?
Ваше топливо всё уйдет на яйца, колбасу и водку. :oops:

перед этим праздником рынки обычно не делают резких движений...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:49

Перес де Куэльяр Это называется работа под клиента ,когда гарантировано купят-сдадут,тогда цена в течении короткого времени может колебаться чуток,а со стороны кажется ,что загон. :)
Мы нос по ветру держим не хуже Киева,но с местными ньюансами.
Востаннє редагувалось bugalter в Пон 26 бер, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:51

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:судя по всему на налике топлива нет, появится с 1 го числа...


Забыли про самый светлый праздник 8-го апреля?
Ваше топливо всё уйдет на яйца, колбасу и водку. :oops:

перед этим праздником рынки обычно не делают резких движений...


Да уж ... знаем. Не первый год на этой работе. Как пойдем в четверг в баню, так аж до вторника... Жить и радоваться светлому празднику будем за счет сдачи без оглядки на курс приёма.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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