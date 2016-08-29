Додано: Пон 26 бер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,19 коп., на торгах понедельника потерял 3,89 коп., оказавшись на уровне 26,3044 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 марта с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,26/26,30, а спустя 25 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. Осторожность игроков удерживала цену СКВ на этой отметке до 11.06 Киева, когда появившиеся на межбанке системные игроки приподняли курс доллара к 26,29/26,33 UAH/USD. Спустя 10 минут, на 11.16, спред долларовых цен на межбанке сузился до 26,31/26,33 UAH/USD, а на рынке установилось динамичное равновесие спроса и предложения, которое удерживало котировки «американца» на этой отметке до 12.30, когда близость перерыва на обед немного понизила градус торговой активности, и курс доллара начал расширять маржу. Вначале до 26,30/26,33, а спустя полчаса, на 13.07, до 26,29/26,33 UAH/USD.



После обеденного перерыва, около 13.50 доллар потерял в цене, просев к 26,28/26,32 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 15.00 Киева, в очередной раз сузив спред за счет роста бидов: 26,29/26,32 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,29/26,32 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 26 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3044 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3044 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.09 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 марта, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу с изрядным опозданием во времени Казначейство произвело выплату компенсации НДС экспортерам в размере 2,7 млрд. грн. Ввиду позднего времени эта сумма не отразилась на пятничных торгах межбанка, перенеся свое влияние на понедельник. Воздействие было привычным: получив гривню, экспортеры прекратили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты, в которой сейчас была нужда из-за сезона квартальных платежей и роста текущих расходов. Отсутствие предложения СКВ «перекосило» рынок в сторону спроса.



Во-вторых, как известно, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа, оказывая давление на межбанк.



В-третьих, поскольку с 20 марта безналичный доллар упал в цене по средневзвешенному курсу с 26,4360 до 26,2536 UAH/USD, игроки продолжали приобретать СКВ.



О заметном расширении гривневой ликвидности свидетельствует рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 383,8 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. Тренд поддержало снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, как мы указали выше.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, получив гривню от Казначейства, перестали продавать СКВ на межбанке.



Во-вторых, ставший более отчетливым (если в пятницу доллар вырос на 1,19 коп., нынче его «привес» составил 3,89 коп.) «бычий» тренд рынка безналичного доллара не способствовал ликвидности.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами).



Дата: 23 марта 2018 г. 17.28



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра – 26,20/26,27 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,26 UAH/USD)

€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,50/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,65 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня дисконтированием (вопреки «бычьему» тренду рынка «зеленого» безнала на межбанке) действующих цен.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизили обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18/26,26 UAH/USD, евро – 32,45/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и улучившей показатели пятницы.



Дата: 26 марта 2018 г. на 17.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,23-24/26,27-30 UAH/USD (с утра 26,15-17/26,25-30 UAH/USD, к полудню 26,20-23/26,27-30 UAH/USD)

€ 32,45/32,75 UAH/EUR (с утра 32,30/32,70 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,60 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 марта стартовали в условиях низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня.



До полудня это равновесие приходилось поддерживать ростом более значимых бидов в ответ на ставшие более активными клиентские покупки доллара. Покупатели попали под гипноз «зеленых быков» межбанка.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении

действующих цен в паре доллар-гривня и сужении маржи в паре евро-гривня -26,20-23/26,27-30 UAH/USD, евро - 32,30/32,60 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов. Баланс сохранили повышение более значимых бидов в ответ на «бычий» тренд «зеленого» безнала на межбанке.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом.



Обороты, заслужив по итогам понедельника «четверку», констатировали заметное улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 26 марта 2018 г.



17.24 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,20/26,27 UAH/USD (с утра - 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,28 UAH/USD)

€ – 32,55/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,45/32,70 UAH/EUR)

RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,460 UAH/RUB, к полудню 0,455/0,460 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

равновесия покупок и продаж розничных партия валюты.



В период до полудня котировки доллара на рынке города росли, реагируя на подорожание безналичного доллара на торгах межбанка.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда(утреннее равновесие покупок и продаж сменилось «приносом», а со временем не без влияния межбанка. здесь обозначился спрос). На моменте в Запорожье действовали цены: 26,20/26,28 UAH/USD, евро - 32,45/32,70 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB, сопровождаясь паузой в торговой активности. Клиенты хотели приобрести доллар, но сделать это по утренним ценам.



После обеда, рынок Запорожья выровнялся в итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас итоговую ликвидность от регресса – обороты, заслужив «тройку с плюсом», констатировали ухудшение «отличных» показателей пятницы.



Дата: 26 марта 2018 г. на 16.42

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,20/26,35 UAH/USD (с утра - 26,07/26,26 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,358 UAH/USD)

€ – 32,34/32,76 UAH/EUR (с утра – 32,21/32,58 UAH/EUR, к полудню - 32,33/32,719 UAH/EUR)

RUB 0,453/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,453/0,461 UAH/RUB)



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