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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4671467246734674

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:13

Mazay256 По графику :) на форе P.S Плюс Трамп начал торговую войну... И вдруг снял пошлины с ЕС (видимо договорились что евро девальвирует )!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:27

Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне :wink: кто умеет!!!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:29

Den Сумма 1хх,000 тыщ.

Дети должны ходить в школу, потом университет и т.д.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:30

  Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне :wink: кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:12

Re: Валютный рынок в контексте

...вчора, тільки-но писав про те, що до Великодня долярчики купувати НЕ буду, а вже сьогодні(годину тому) взяв аж 200 па26,25!
- чому?
1) мої ОСНОВНІ долярчики "заморожені" на депо до 6-го квітня!
2) а невистачило мені ще 200 дол., бо одна з гуртівень запропонувала мені знижку(5%) на будь-який товар, який я в них замовлю протягом цього тижня, але розрахуюсь ПО ФАКТУ!

п. с......в "знайомій" обмінці, дуже хотіли дати мені дрібними(напевно, багато їм того "добра" нанесли) по 10-20, то я їм трохи пішов на зустріч, і взяв половину суми дрібнішшими(одну з кінчиком у чорнилі - я попросив замінити) ....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:57

  Aqaz123 написав:Люблю смотреть на умные лица "аватарок" Перец самый лучший.. читал что что люди писали, без тебя всё пропало, скучно 100% есть тот, кто этим всем управляет! Есть тот, кто по настоящему зарабатывает ... не ты ли случайно

Просто есть свой порядок вещей и не более .Не важно сколько ты зарабатываешь — важно сколько у тебя остается.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:02

  ЛАД написав:
Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?
То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.
Но, если Вам так интересно, могу объяснить.
Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.
Надеюсь, объяснил.
К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?
У Вас, видно, было тяжёлое детство. :(

P.s. Спасибо всем ответившим!


Оставим на вашей "совести" ярлыки,я думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.
По поводу вопроса,я считаю вас разумным адекватным форумчанином,услышать такой вопрос от вас было удивительно,вы же получили 2623 плюса,это заслуживает уважения,и тут такой ляп.Прямо напомнило анекдоты из жизни в СССР,где валюту можно было только "достать",а иногда,если повезёт,то и 5-10 лет с конфискацией получить...
Думаю все вопросы закрыты,как для "ответивших\задавших",так и для меня! :lol:
По теме,не хочет наличка идти за МБ,нет топлива,тем более вы так упорно тянете на ветку всё,где указывается высокий уровень инфляции и рухнувшие "индексы счастья",а потом спрашиваете,можно ли ещё купить валюту? Скорее можно услышать "гривны нет"прямо как в той песне; кто мае доллар,той сало исть,таки часы кумэ насталы.

Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики?
Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти?
Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре! :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:09

  somilitark написав:
  ЛАД написав:
Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?
То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.
Но, если Вам так интересно, могу объяснить.
Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.
Надеюсь, объяснил.
К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?
У Вас, видно, было тяжёлое детство. :(

P.s. Спасибо всем ответившим!
Из моей практики именно такой курс делает наши товары конкурентными !!!! НО Идет предвыборный год и показать инфляцию в 20 % правительство(президент) не хочет !!! Поэтому пытаются повышением ставки и снижением курса уменьшить инфляцию !!!
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:21

  Den написав:Сегодня через обменку из долара через гривну вошёл в евро по 1,24 буду ждать 1,35 !! Сумма 1хх,000 тыщ

1,35 ??? це дуже круто, а доки чекати треба?

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:43

  somilitark написав:По теме,не хочет наличка идти за МБ,

Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики?
Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти?
Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре! :evil:
Сомик Вы хоть и гнете свою «политику партии» расшибаясь головой о стену и это хорошо ,даже похвально , что гривнеукрепляж наше все , ПОКА. Возможно когда залаживали в бюджет курс 29.30 из расчета на тот момент и правильно ,исходя что помощь финансовую от международных институтов получим несколькими траншами , и не будем прибегать к такой жесткой монетарной политике, что мы наблюдаем сейчас , так как «бабосы» нам
не дают .Бюджет все равно наполнять надо , а под конец года , как Вы знаете ,он всегда «дырявый»все вернётся на свои места .И Вы я надеюсь вместе с нами будете ванговать тридцаточку не меньше .З повагою .
Перес де Куэльяр
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