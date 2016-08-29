Додано: Пон 26 бер, 2018 19:02

ЛАД написав:

Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?

То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.

Но, если Вам так интересно, могу объяснить.

Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.

Надеюсь, объяснил.

К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?

У Вас, видно, было тяжёлое детство.



P.s. Спасибо всем ответившим! Уважаемый, я должен перед Вами отчитываться, почему я задал вопрос?То, что у меня нет гривни, писал неоднократно и это всем известно. Точно так же известно, что я троллингом не занимаюсь.Но, если Вам так интересно, могу объяснить.Мне сказали, что в обменках напряг с долларом. Я не особо поверил, но решил проверить. Сам этого не знаю, т.к. из-за отсутствия гривни не интересовался.Надеюсь, объяснил.К Вам только один вопрос - когда Вы перестанете всех окружающих подозревать в злонамеренности и злокозненности?У Вас, видно, было тяжёлое детство.P.s. Спасибо всем ответившим!

Оставим на вашей "совести" ярлыки,я думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.По поводу вопроса,я считаю вас разумным адекватным форумчанином,услышать такой вопрос от вас было удивительно,вы же получили 2623 плюса,это заслуживает уважения,и тут такой ляп.Прямо напомнило анекдоты из жизни в СССР,где валюту можно было только "достать",а иногда,если повезёт,то и 5-10 лет с конфискацией получить...Думаю все вопросы закрыты,как для "ответивших\задавших",так и для меня!По теме,не хочет наличка идти за МБ,нет топлива,тем более вы так упорно тянете на ветку всё,где указывается высокий уровень инфляции и рухнувшие "индексы счастья",а потом спрашиваете,можно ли ещё купить валюту? Скорее можно услышать "гривны нет"прямо как в той песне; кто мае доллар,той сало исть,таки часы кумэ насталы.Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики?Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти?Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре!