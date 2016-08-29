Vitl написав:Перес де Куэльяр написав:Сомик Вы хоть и гнете свою «политику партии» расшибаясь головой о стену и это хорошо ,даже похвально , что гривнеукрепляж наше все , ПОКА. Возможно когда залаживали в бюджет курс 29.30 из расчета на тот момент и правильно ,исходя что помощь финансовую от международных институтов получим несколькими траншами , и не будем прибегать к такой жесткой монетарной политике, что мы наблюдаем сейчас , так как «бабосы» намsomilitark написав:По теме,не хочет наличка идти за МБ,
Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики?
Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти?
Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре!
не дают .Бюджет все равно наполнять надо , а под конец года , как Вы знаете ,он всегда «дырявый»все вернётся на свои места .И Вы я надеюсь вместе с нами будете ванговать тридцаточку не меньше .З повагою .
Среди хлама и текущего курса, важного для любого, это реально занимательный вопрос.Он уже долго обсуждается и есть нек предположения.Одно из них, как упоминается - потеря финпомощи приведшая к ужесточению.Наверное только время подскажет полную картину, а конец года реальный курс.
Опыт предыдущих "авансовых" курсов продемонстрировал их несбыточность. Не исключено, из-за "окончательной" потери объективности текущих котировок межбанка. Вероятно, из-за сохранения зарегулированности и администрирования. А очереди желающих полностью отпустить гривню в свободное плаванье нет. Боюсь надоесть одами в направлении "неформального" рынка, но там, все-таки рыночности больше. И объективности. Ладно, пора спать. Во вторник очередное размещение ОВГЗ и ожидание компенсации НДС селянам. Делайте ставки, коллеги.
US