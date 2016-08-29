somilitark написав:По теме,не хочет наличка идти за МБ,
Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики? Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти? Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре!
Сомик Вы хоть и гнете свою «политику партии» расшибаясь головой о стену и это хорошо ,даже похвально , что гривнеукрепляж наше все , ПОКА. Возможно когда залаживали в бюджет курс 29.30 из расчета на тот момент и правильно ,исходя что помощь финансовую от международных институтов получим несколькими траншами , и не будем прибегать к такой жесткой монетарной политике, что мы наблюдаем сейчас , так как «бабосы» нам не дают .Бюджет все равно наполнять надо , а под конец года , как Вы знаете ,он всегда «дырявый»все вернётся на свои места .И Вы я надеюсь вместе с нами будете ванговать тридцаточку не меньше .З повагою .
Среди хлама и текущего курса, важного для любого, это реально занимательный вопрос.Он уже долго обсуждается и есть нек предположения.Одно из них, как упоминается - потеря финпомощи приведшая к ужесточению.Наверное только время подскажет полную картину, а конец года реальный курс.
Опыт предыдущих "авансовых" курсов продемонстрировал их несбыточность. Не исключено, из-за "окончательной" потери объективности текущих котировок межбанка. Вероятно, из-за сохранения зарегулированности и администрирования. А очереди желающих полностью отпустить гривню в свободное плаванье нет. Боюсь надоесть одами в направлении "неформального" рынка, но там, все-таки рыночности больше. И объективности. Ладно, пора спать. Во вторник очередное размещение ОВГЗ и ожидание компенсации НДС селянам. Делайте ставки, коллеги.
Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...
1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.
1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.
Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.
И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.
Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...
1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.
1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.
Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.
И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.
US
Китай в понедельник начал торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже.В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд). Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах. Позже внести депозит можно будет и в других валютах.