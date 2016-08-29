Перес де Куэльяр написав:

somilitark написав: По теме,не хочет наличка идти за МБ,



Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики?

Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти?

Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре! По теме,не хочет наличка идти за МБ,Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики?Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти?Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре!

Сомик Вы хоть и гнете свою «политику партии» расшибаясь головой о стену и это хорошо ,даже похвально , что гривнеукрепляж наше все , ПОКА. Возможно когда залаживали в бюджет курс 29.30 из расчета на тот момент и правильно ,исходя что помощь финансовую от международных институтов получим несколькими траншами , и не будем прибегать к такой жесткой монетарной политике, что мы наблюдаем сейчас , так как «бабосы» намне дают .Бюджет все равно наполнять надо , а под конец года , как Вы знаете ,он всегда «дырявый»все вернётся на свои места .И Вы я надеюсь вместе с нами будете ванговать тридцаточку не меньше .З повагою .