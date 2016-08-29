somilitark написав:По теме,не хочет наличка идти за МБ,
Для меня граждане вопрос из вопросов,почему заложили среднегодовой курс 29.3? Это сознательная дезинформация или какие-то игры? Они в НБУ не понимали,что это полукосмический курс с учётом жёсткой монетарной политики? Или вдруг перед выборами устроят девал,что бы окончательно убить рейтинги власти? Или с учётом того,что для всех курс 26 это траур,то именно девальвация в район 30-ти и будет одобрена широкими массами?Сюрреализм? Думаю что-то другое,которое нельзя описать словами,которые содержатся в обычном толковом словаре!
Сомик Вы хоть и гнете свою «политику партии» расшибаясь головой о стену и это хорошо ,даже похвально , что гривнеукрепляж наше все , ПОКА. Возможно когда залаживали в бюджет курс 29.30 из расчета на тот момент и правильно ,исходя что помощь финансовую от международных институтов получим несколькими траншами , и не будем прибегать к такой жесткой монетарной политике, что мы наблюдаем сейчас , так как «бабосы» нам не дают .Бюджет все равно наполнять надо , а под конец года , как Вы знаете ,он всегда «дырявый»все вернётся на свои места .И Вы я надеюсь вместе с нами будете ванговать тридцаточку не меньше .З повагою .
Среди хлама и текущего курса, важного для любого, это реально занимательный вопрос.Он уже долго обсуждается и есть нек предположения.Одно из них, как упоминается - потеря финпомощи приведшая к ужесточению.Наверное только время подскажет полную картину, а конец года реальный курс.
Опыт предыдущих "авансовых" курсов продемонстрировал их несбыточность. Не исключено, из-за "окончательной" потери объективности текущих котировок межбанка. Вероятно, из-за сохранения зарегулированности и администрирования. А очереди желающих полностью отпустить гривню в свободное плаванье нет. Боюсь надоесть одами в направлении "неформального" рынка, но там, все-таки рыночности больше. И объективности. Ладно, пора спать. Во вторник очередное размещение ОВГЗ и ожидание компенсации НДС селянам. Делайте ставки, коллеги.
Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...
1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.
1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.
Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.
И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.
US
PS
Европейский фондовый рынок на закрытие снизился, аналитики отмечают, что рост курса евро нейтрализовал ралли в начале дня, которое было вызвано ослаблением торгового противостояния.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,72%. Уровень закрытия был минимальным с февраля 2017 г. На прошлой неделе индекс снизился на 3,2%. С начала года индекс снизился на 6,7%.
Пара евро-доллар выросла на 0,7%, до $1,2446 с $1,2356 в конце пятницы в Нью-Йорке. Более сильный евро оказывает давление на Stoxx 600, так как многие компании являются экспортноориентированными.
Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...
1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.
1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.
Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.
И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.
US
Китай в понедельник начал торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже.В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд). Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах. Позже внести депозит можно будет и в других валютах.
Qwerty написав:А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,
Шановний пане Кверті а не могли-б ви навести приклад що там таке розчудове виставлено на продаж, а то щось нічого толкового не бачу. Магазинчики за 70т$ з виторгом в день в 500 грн. ? Чи контейнери на ринку ? При тому що добра третина контейнерів вже демонтована і продається за ціною металолому ?
Qwerty написав:.Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!
Ситуація з ямамами на дорогах звична для такої пори року. Десь ближче до кінця літа їх залатають і десь у жовтні, перед снігом навіть намалюють розмітку. Все як кожного року. Може замість латання ям понакладають ще "лежачих поліцейських". Видно багато грошей. Нічого нового. Стосовно мільону євро на рік на перевозку пенсіонерів -мені важко уявити що трапиться, якщо перевізники ці гроші отримають. З огляду на те що по місту їздить з два десятка розвалених газелей загальною ціною мабуть разів в 10 меншою від названої суми, за такі гроші будете кататися як у Канадах, з кондиціонерами та стюардесами. Шуткую звісно.
Ці гроші отримають пільговики...І вирішать чи пішки йти,чи оплачувати проїзд.А в бюджеті таких коштів немає.Щодо виставленого на продаж...Є декілька ресторанів,які років зо п'ять назад господарі ні за які гроші не продали б...І є вже продані аптеки квадратурою по 180метрів,а господарі поїхали за бугор.За 2017 рік зменшення населення склало 455 чоловік на 43тисячі населення.Дороги?В цьому році вони закінчилися...Жодного року такого стану їх не було.
buratinyo написав:......... мы приближаемся к тому периоду, когда Украина будет бороться с ревальвацией гривны на фоне роста экспорта и продолжением снижения импорта. ИМХО, конечно. Никому не навязываю свое мнение.
А что, наметилось импортозамещение в экономике? Можно узнать, в каких отраслях и какие группы товаров?
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 49 958,6 млн. грн., здесь наметилось сжатие гривневой ликвидности. Реализовалось наше предположение о том, что гривнеизобилие от щедрот Казначейства, в пятницу компенсировавшего НДС на сумму 2,7 млрд. грн., быстро было «переварено» рынком и текущим потреблением. Нынче «похудение» гривневого «навеса» создает определенные риски для курса доллара на торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 26 марта по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысился до отметки $1,2448, поднявшись до $1,2453 на закрытии азиатской сессии форекса и снова заметно повысившись до $1,2471 на открытии волатильных торгов в Европе.