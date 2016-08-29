Додано: Вів 27 бер, 2018 09:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 49 958,6 млн. грн., здесь наметилось сжатие гривневой ликвидности. Реализовалось наше предположение о том, что гривнеизобилие от щедрот Казначейства, в пятницу компенсировавшего НДС на сумму 2,7 млрд. грн., быстро было «переварено» рынком и текущим потреблением. Нынче «похудение» гривневого «навеса» создает определенные риски для курса доллара на торгах межбанка.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 26 марта по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысился до отметки $1,2448, поднявшись до $1,2453 на закрытии азиатской сессии форекса и снова заметно повысившись до $1,2471 на открытии волатильных торгов в Европе.



Дата: 27 марта 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,16/26,30 UAH/USD

€ – 32,38/32,75 UAH/EUR

RUB – 0,453/0,461 UAH/RUB



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