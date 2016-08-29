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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4674467546764677

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:09

  edvardd написав:
  Den написав:
  Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне :wink: кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...


1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.

1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.

Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.

И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.

US

Китай в понедельник начал торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже.В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд).
Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах. Позже внести депозит можно будет и в других валютах.[/quote]

В торговой войне с КНР США отрымалы тактическую победу. Народный банк Китая повысил во вторник курс жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 377 базисных пунктов, до отметки 6,2816 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это новое максимальное значение с 11 августа 2015 года.
Тенденция на повышение курса национальной валюты Китая к доллару наблюдалась с 20 декабря 2017 года, когда в Пекине завершилась Центральная конференция по экономической работе. После этого в течение двух месяцев юань практически ежедневно укреплялся к американской валюте, пока не закрепился на уровне около 6,3 юаня за доллар.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару примерно на 6,28%.

US
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

Несмотря на вышеозначенные признаки сжатия гривневой ликвидности, к 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на отметке 26,31/26,34 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16

Re: Валютный рынок в контексте

Где взять $22,7 млрд на погашение внешних долгов и что будет, если власти не смогут договориться с МВФ.


В ближайшие четыре года Украина должна выплатить $22,7 млрд по внешнему долгу. Пик погашений начинается с 2019-го - не менее $5,5 млрд ежегодно. В этом году внешние выплаты не столь интенсивны - $4,5 млрд.

Формально сумма долгов государства в валюте наиболее высокая в 2018-м - $7,1 млрд против 6,9 в 2019 году. Но почти половина общей долговой нагрузки этого года приходится на валютные ОВГЗ, которые Минфин размещал на внутреннем рынке.

Эти бумаги ($2,6 млрд) будут рефинансированы за счет новых заимствований, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. Для погашения оставшихся $4,5 млрд правительству придется выбирать между тремя вариантами: очередной транш МВФ в обмен на его требования, еще одно размещение евробондов, но под высокий процент, или сознательное сокращение ЗВР.

Перспективы получения транша МВФ пока туманны, зато новые размещения еврооблигаций в 2018-м точно будут: госбюджет предусматривает, что Минфин привлечет на внешних рынках примерно $3,7 млрд.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:19

Привет из Днепра-3

Спустя 5 минут, на 10.15 котировки доллара на межбанке сделали еще шаг наверх: 26,32/26,35 UAH/USD в сопровождении низкой ликвидности состоявшихся на моменте сделок.

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