edvardd написав:Den написав:Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне кто умеет!!!
1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.
1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.
Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.
И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.
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Китай в понедельник начал торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже.В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд).
Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах. Позже внести депозит можно будет и в других валютах.[/quote]
В торговой войне с КНР США отрымалы тактическую победу. Народный банк Китая повысил во вторник курс жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 377 базисных пунктов, до отметки 6,2816 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это новое максимальное значение с 11 августа 2015 года.
Тенденция на повышение курса национальной валюты Китая к доллару наблюдалась с 20 декабря 2017 года, когда в Пекине завершилась Центральная конференция по экономической работе. После этого в течение двух месяцев юань практически ежедневно укреплялся к американской валюте, пока не закрепился на уровне около 6,3 юаня за доллар.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару примерно на 6,28%.
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