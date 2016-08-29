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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46754676467746784679>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:09

  edvardd написав:
  Den написав:
  Aqaz123 написав:Den Отток долларовой ликвидности с рынков в большом объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 и тогда паритет .. план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. На евро, все уже хорошо заработали, теперь беремся за доллар. В Украине можно заработать и на гривне :wink: кто умеет!!!
Падение фондовых рынков освободит гораздо больше доларовой ликвидности что приведёт к росту евро и золота !!!Сдувание пузыря крипты добавит + золоту (ну типа цифровое золото не удалось) А если Китай и Страны брикс начнут сливать трежурку , то печатный станок вкличится в такой режим ... Что и 1,35 будет далеко не предел ...


1. Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.

1. Пояснения «баксопада» в новостных лентах нас не очень устраивают.

Понятно, что рынок на прошлой неделе в очередной раз проигнорировал повышение ставки ФРС, но удивляет, что доллар падает перед крупной серией размещений Казначейства США, обычно такого не происходит. В понедельник аукцион на $30 млрд. по 2-летним нотам, во вторник аукцион на $35 млрд. по 5-летним нотам, в среду аукцион на $29 млрд. по 7-летним нотам.

И это без учета крупных размещений векселей в понедельник и вторник. Мы все-таки предполагаем, что уровень $1,2450 устоит, и пара евро-доллар пойдет к нижней границе диапазона $1,220-1,252.

US

Китай в понедельник начал торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже.В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд).
Зарубежные инвесторы могут инвестировать во фьючерсные контракты различными способами. На первоначальном этапе можно будет вносить депозит и производить расчеты по контракту в долларах. Позже внести депозит можно будет и в других валютах.[/quote]

В торговой войне с КНР США отрымалы тактическую победу. Народный банк Китая повысил во вторник курс жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 377 базисных пунктов, до отметки 6,2816 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это новое максимальное значение с 11 августа 2015 года.
Тенденция на повышение курса национальной валюты Китая к доллару наблюдалась с 20 декабря 2017 года, когда в Пекине завершилась Центральная конференция по экономической работе. После этого в течение двух месяцев юань практически ежедневно укреплялся к американской валюте, пока не закрепился на уровне около 6,3 юаня за доллар.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару примерно на 6,28%.

US
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

Несмотря на вышеозначенные признаки сжатия гривневой ликвидности, к 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на отметке 26,31/26,34 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16

Re: Валютный рынок в контексте

Где взять $22,7 млрд на погашение внешних долгов и что будет, если власти не смогут договориться с МВФ.


В ближайшие четыре года Украина должна выплатить $22,7 млрд по внешнему долгу. Пик погашений начинается с 2019-го - не менее $5,5 млрд ежегодно. В этом году внешние выплаты не столь интенсивны - $4,5 млрд.

Формально сумма долгов государства в валюте наиболее высокая в 2018-м - $7,1 млрд против 6,9 в 2019 году. Но почти половина общей долговой нагрузки этого года приходится на валютные ОВГЗ, которые Минфин размещал на внутреннем рынке.

Эти бумаги ($2,6 млрд) будут рефинансированы за счет новых заимствований, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. Для погашения оставшихся $4,5 млрд правительству придется выбирать между тремя вариантами: очередной транш МВФ в обмен на его требования, еще одно размещение евробондов, но под высокий процент,не ниже 8% ,что можно расценивать как технический дефолт или сознательное сокращение ЗВР.

Перспективы получения транша МВФ пока туманны, зато новые размещения еврооблигаций в 2018-м точно будут: госбюджет предусматривает, что Минфин привлечет на внешних рынках примерно $3,7 млрд.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:19

Привет из Днепра-3

Спустя 5 минут, на 10.15 котировки доллара на межбанке сделали еще шаг наверх: 26,32/26,35 UAH/USD в сопровождении низкой ликвидности состоявшихся на моменте сделок.

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:34

Привет из Днепра-4

Резвость «зеленых быков» на ранней сессии межбанка, сопровождаемая низкими оборотами, вызвала закономерное сомнение в «серьезности намерений» играющих на повышение спекулянтов. Складывалось впечатление, что это «шалости» экспортеров, превентивно поднимающих цены перед последующими продажами СКВ.

Вскорости, на 10.30 «текучка» межбанка, констатировавшая появление на рынке продавцов, уронивших цену «американца» до 26,30/26,33 UAH/USD, подтвердила наши подозрения.

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

7
26.10-26.15/26.25-26.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:55

Привет из Днепра-5

К 10.46 тренд на снижение курса безналичного «американца» сохранился – его цену упала стараниями продаж экспортеров к 26,28/26,31 UAH/USD.

Дата: 27 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,20/26,26 UAH/USD
EUR 32,50/32,75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 марта стартовали в условиях очень низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня. Многие ОП не работают – столичный «неформальный» рынок прощался с ветераном этого бизнеса.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
27 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 27 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 27 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 27 марта 2018 г. на 10.59

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,18/26,23 UAH/USD
€ 32,60/32,80 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесия покупок и продаж розничных партия валюты. Котировки на старте были выше, но потом с коррекцией доллара на межбанке понизились.

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

Удивительно наблюдать продлжительное время ,что курс "пригвоздили" к 26.3. Времена застоя с колебаниями в 3-5коп.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:08

  Перес де Куэльяр написав:Удивительно наблюдать продлжительное время ,что курс "пригвоздили" к 26.3. Времена застоя с колебаниями в 3-5коп.

В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:09

Привет из Днепра-6

Около 11.04, реагируя на появление на рынке системных игроков, котировки безналичного доллара заметно сузили спред: 26,285/26,305 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.

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