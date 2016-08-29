Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16

Где взять $22,7 млрд на погашение внешних долгов и что будет, если власти не смогут договориться с МВФ.





В ближайшие четыре года Украина должна выплатить $22,7 млрд по внешнему долгу. Пик погашений начинается с 2019-го - не менее $5,5 млрд ежегодно. В этом году внешние выплаты не столь интенсивны - $4,5 млрд.



Формально сумма долгов государства в валюте наиболее высокая в 2018-м - $7,1 млрд против 6,9 в 2019 году. Но почти половина общей долговой нагрузки этого года приходится на валютные ОВГЗ, которые Минфин размещал на внутреннем рынке.



Эти бумаги ($2,6 млрд) будут рефинансированы за счет новых заимствований, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. Для погашения оставшихся $4,5 млрд правительству придется выбирать между тремя вариантами: очередной транш МВФ в обмен на его требования, еще одно размещение евробондов, но под высокий процент,не ниже 8% ,что можно расценивать как технический дефолт или сознательное сокращение ЗВР.



Перспективы получения транша МВФ пока туманны, зато новые размещения еврооблигаций в 2018-м точно будут: госбюджет предусматривает, что Минфин привлечет на внешних рынках примерно $3,7 млрд.