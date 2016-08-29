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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:14
Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав:
Удивительно наблюдать продлжительное время ,что курс "пригвоздили" к 26.3. Времена застоя с колебаниями в 3-5коп.
В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Здравствуйте .Я не особо отслеживал "Дно" прошлого года ,какой период продолжительности курс был на этой точке "дно"?
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:21
Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав:
Удивительно наблюдать продлжительное время ,что курс "пригвоздили" к 26.3. Времена застоя с колебаниями в 3-5коп.
В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Потому что евро стоит дороже. Смотрите график EUR/UAH там все стандартно.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:24
Привет из Днепра-7
К 11.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,285/26,305 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».
Дополуденная попытка экспортеров превентивно поднять действующую цену СКВ для последующих продаж по более высокому курсу сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:25
Zebra написав: Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав:
Удивительно наблюдать продлжительное время ,что курс "пригвоздили" к 26.3. Времена застоя с колебаниями в 3-5коп.
В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Потому что евро стоит дороже. Смотрите график EUR/UAH там все стандартно.
Я думаю что гривна привязана к доллару, а курс евро/гривна зависит от изменения пары евро/доллар. Если бы привязка была гривны к евро ,как Вы написали ,доллар бы у нас "колбасило" каждый день.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 27 бер, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:27
Перес де Куэльяр написав:
Я думаю что гривна првязана к доллару, а курс евро зависит от изменения пары евро/доллар.
Вы не правильно понимаете ситуацию. Если в прошлом году от экспорта зашло в страну 100 евро, и в этом 100 евро, то в первом случае это давало $110 валютной выручки, а сегодня уже $124.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:29
Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав:
В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Здравствуйте .Я не особо отслеживал "Дно" прошлого года ,какой период продолжительности курс был на этой точке "дно"?
Я сравниваю не с дном, а с прошлогодним курсом на текущую дату. Так видна курсовая динамика с учетом сезонности. Это позволяет не паниковать при сезонных изменениях
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:30
Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав:
Удивительно наблюдать продлжительное время ,что курс "пригвоздили" к 26.3. Времена застоя с колебаниями в 3-5коп.
В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Удивительно - это да, а страшно - это почему
Размах манипуляции впечатляет конечно, но страшно станет наверное ниже 24.Т к поговорка в "три раза" перестанет действовать на какое то время, потом перерастёт в 4
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:33
Привет из Днепра-8
К 11.28 на помощь безналичному доллару подоспели спасатели – возобновившиеся покупки «американца» приподняли его цену до 26,30/26,33 UAH/USD.
К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:34
Zebra написав: Перес де Куэльяр написав:
Я думаю что гривна првязана к доллару, а курс евро зависит от изменения пары евро/доллар.
Вы не правильно понимаете ситуацию. Если в прошлом году от экспорта зашло в страну 100 евро, и в этом 100 евро, то в первом случае это давало $110 валютной выручки, а сегодня уже $124.
Не спорьте, вы оба почти правы. Для корректной оценки стоило бы оринтироваться на корзину валют, составленную пропорционально объемам внешнеторговых операций. Но где ж эту пропорцию взять?
Пока энергоносители и другое биржеторгуемое сырье в долларах, курсом доллара пренебрегать не стоит.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:34
Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав:
В прошлом году вторая половина марта тоже была застойной.
Удивительно и страшно наблюдать, что курс почти на гривну ниже прошлогоднего.
Здравствуйте .Я не особо отслеживал "Дно" прошлого года ,какой период продолжительности курс был на этой точке "дно"?
Я сравниваю не с дном, а с прошлогодним курсом на текущую дату. Так видна курсовая динамика с учетом сезонности. Это позволяет не паниковать при сезонных изменениях
Мы это сравнение уже обговаривали намного раньше. Я Вас спросил ,для своих соображений.Какой период продолжительности курс был на "дне"?Может кто то другой даст ответ , кто следил в тот период 2017г.
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