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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4676467746784679

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:39

Перес де Куэльяр
2 недели во второй половине августа были в районе 25.50
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:40

  Сибарит написав:Перес де Куэльяр
2 недели во второй половине августа были в районе 25.50
Спасибо большое.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:48

  Сибарит написав:
  Zebra написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я думаю что гривна првязана к доллару, а курс евро зависит от изменения пары евро/доллар.

Вы не правильно понимаете ситуацию. Если в прошлом году от экспорта зашло в страну 100 евро, и в этом 100 евро, то в первом случае это давало $110 валютной выручки, а сегодня уже $124.

Не спорьте, вы оба почти правы. Для корректной оценки стоило бы оринтироваться на корзину валют, составленную пропорционально объемам внешнеторговых операций. Но где ж эту пропорцию взять?
Пока энергоносители и другое биржеторгуемое сырье в долларах, курсом доллара пренебрегать не стоит.

Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:54

  Zebra написав:
  Zebra написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я думаю что гривна првязана к доллару, а курс евро зависит от изменения пары евро/доллар.

Вы не правильно понимаете ситуацию. Если в прошлом году от экспорта зашло в страну 100 евро, и в этом 100 евро, то в первом случае это давало $110 валютной выручки, а сегодня уже $124.


Пока энергоносители и другое биржеторгуемое сырье в долларах, курсом доллара пренебрегать не стоит.

Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.[/quote]
Так ДС и пишет каждый день в "зеленых простынях" ,что курс евро/гривна в степях Украины изменился из расчета пары евро/доллар на мировых торгах. Читать бы стоило Вам внимательней.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:2 недели во второй половине августа были в районе 25.50

две недели по моим записям был диапазон (25,7-25,6-25,55-25,5-25,6-25,7). А собственно 25,5 было на протяжении 4-х дней.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:59

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.
Так ДС и пишет каждый день ,что курс евро/гривна в степях Украины изменился из расчета пары евро/доллар на мировых торгах. Читать бы стоило Вам внимательней.

А где я говорил о курсе? Научись внимательно читать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:05

  Zebra написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.
Так ДС и пишет каждый день ,что курс евро/гривна в степях Украины изменился из расчета пары евро/доллар на мировых торгах. Читать бы стоило Вам внимательней.

А где я говорил о курсе? Научись внимательно читать.
. Дак Вы сравнили столь низкий курс доллара с тем, что евро вырос к 1.24.Хм ,по вашей логике ,если пара евро /доллар будет к примеру 1.35 ,то доллар в Украине будет стоить 20грн ? У Вас может быть какие то другие расчеты. Пож. не тыкайте и не уподобайтесь пациенту проф. Преображенского.
Перес де Куэльяр
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