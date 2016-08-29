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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:39
Перес де Куэльяр
2 недели во второй половине августа были в районе 25.50
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Сибарит
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:40
Сибарит написав:Перес де Куэльяр
2 недели во второй половине августа были в районе 25.50
Спасибо большое.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:48
Сибарит написав: Zebra написав: Перес де Куэльяр написав:
Я думаю что гривна првязана к доллару, а курс евро зависит от изменения пары евро/доллар.
Вы не правильно понимаете ситуацию. Если в прошлом году от экспорта зашло в страну 100 евро, и в этом 100 евро, то в первом случае это давало $110 валютной выручки, а сегодня уже $124.
Не спорьте, вы оба почти правы. Для корректной оценки стоило бы оринтироваться на корзину валют, составленную пропорционально объемам внешнеторговых операций. Но где ж эту пропорцию взять?
Пока энергоносители и другое биржеторгуемое сырье в долларах, курсом доллара пренебрегать не стоит.
Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.
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Zebra
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:54
Zebra написав: Zebra написав: Перес де Куэльяр написав:
Я думаю что гривна првязана к доллару, а курс евро зависит от изменения пары евро/доллар.
Вы не правильно понимаете ситуацию. Если в прошлом году от экспорта зашло в страну 100 евро, и в этом 100 евро, то в первом случае это давало $110 валютной выручки, а сегодня уже $124.
Пока энергоносители и другое биржеторгуемое сырье в долларах, курсом доллара пренебрегать не стоит.
Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.[/quote]
Так ДС и пишет каждый день в "зеленых простынях" ,что курс евро/гривна в степях Украины изменился из расчета пары евро/доллар на мировых торгах. Читать бы стоило Вам внимательней.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 27 бер, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:55
Сибарит написав:
2 недели во второй половине августа были в районе 25.50
две недели по моим записям был диапазон (25,7-25,6-25,55-25,5-25,6-25,7). А собственно 25,5 было на протяжении 4-х дней.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:59
Перес де Куэльяр написав: Zebra написав:
Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.
Так ДС и пишет каждый день ,что курс евро/гривна в степях Украины изменился из расчета пары евро/доллар на мировых торгах. Читать бы стоило Вам внимательней.
А где я говорил о курсе? Научись внимательно читать.
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Zebra
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:05
Zebra написав: Перес де Куэльяр написав: Zebra написав:
Было бы интересно, если бы ДС приводил также статистику, доли евро и доллара в торгах на МБ.
Так ДС и пишет каждый день ,что курс евро/гривна в степях Украины изменился из расчета пары евро/доллар на мировых торгах. Читать бы стоило Вам внимательней.
А где я говорил о курсе? Научись внимательно читать.
. Дак Вы сравнили столь низкий курс доллара с тем, что евро вырос к 1.24.Хм ,по вашей логике ,если пара евро /доллар будет к примеру 1.35 ,то доллар в Украине будет стоить 20грн ? У Вас может быть какие то другие расчеты. Пож. не тыкайте и не уподобайтесь пациенту проф. Преображенского.
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