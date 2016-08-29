Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14

Привет из Днепра-10



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 49 958,6 млн. грн., здесь наметилось сжатие гривневой ликвидности. Реализовалось наше предположение о том, что гривнеизобилие от щедрот Казначейства, в пятницу компенсировавшего НДС на сумму 2,7 млрд. грн., быстро было «переварено» рынком и текущим потреблением. Нынче «похудение» гривневого «навеса» создает определенные риски для курса доллара на торгах межбанка.



Несмотря на вышеозначенные признаки сжатия гривневой ликвидности, к 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара прибавили в цене, оказавшись на отметке 26,31/26,34 UAH/USD.



Спустя 5 минут, на 10.15 котировки доллара на межбанке сделали еще шаг наверх: 26,32/26,35 UAH/USD в сопровождении низкой ликвидности состоявшихся на моменте сделок.



Резвость «зеленых быков» на ранней сессии межбанка, сопровождаемая низкими оборотами, вызвала закономерное сомнение в «серьезности намерений» играющих на повышение спекулянтов. Складывалось впечатление, что это «шалости» экспортеров, превентивно поднимающих цены перед последующими продажами СКВ.



Вскорости, на 10.30 «текучка» межбанка, констатировавшая появление на рынке продавцов, уронивших цену «американца» до 26,30/26,33 UAH/USD, подтвердила наши подозрения.



К 10.46 тренд на снижение курса безналичного «американца» сохранился – его цена упала стараниями продаж экспортеров к 26,28/26,31 UAH/USD.



Около 11.04, реагируя на появление на рынке системных игроков, котировки безналичного доллара заметно сузили спред: 26,285/26,305 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.



К 11.22 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,285/26,305 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».



Дополуденная попытка экспортеров превентивно поднять действующую цену СКВ для последующих продаж по более высокому курсу сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.29 на помощь безналичному доллару подоспели спасатели – возобновившиеся покупки «американца» приподняли его цену до 26,30/26,33 UAH/USD.



Около 12.16 Киева котировки доллара на межбанке немного понизились (26,30/26,32 UAH/USD), сохраняя баланс спроса и предложения «американца». Для сохранения тренда не хватает «энтузиазма» «зеленых быков» и гривни.



Наконец, около 12.58 Киева в сопровождении консолидировавшихся у отметки 26,30/26,32 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 26 марта по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 26 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысился до отметки $1,2448, поднявшись до $1,2453 на закрытии азиатской сессии форекса и снова заметно повысившись до $1,2471 на открытии волатильных торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

27 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 марта в розничном сегменте наблюдалось равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,20/26,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 26 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли розничными партиями в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,18/26,24 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,16/26,30 UAH/USD, евро – 32,38/32,75 UAH/EUR, рубль 0,453/0,461 UAH/RUB, Киев опт 26,20/26,26 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,20/26,26 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,15/26,28 UAH/USD, евро – 32,30/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,455 RUB/USD, Одесса – опт 26,18/26,27 UAH/USD, розница – 26,13/26,30 UAH/USD; Запорожье – 26,18/26,23 UAH/USD; евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,454/0,460 RUB/USD.



Резким замедлением «бычьего» тренда на вторничной сессии валютного межбанка Украины доллар обязан следующим «обстоятельствам».



Во-первых, судя по всему, Казначейство «воздержалось» от компенсации НДС нашим аграриям, лишив рынок дополнительной гривневой ликвидности.



Во-вторых, полученную в пятницу гривню из того же источника металлурги и близкие к ним корпорации успели «утилизировать», о чем дала понять динамика состояния коррсчетов НБУ.



В-третьих, на 27-е, если не ошибаюсь, назначено очередное размещение гривневых ОВГЗ, которое дополнительно «оголило» рынок гривневого ресурса.



Довольно небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цены безналичного «американца» все-таки обеспечили символический привес средневзвешенного курса доллара в результате торгов. На большее просто не хватило ни гривни, ни желания.



Межбанк, поначалу поддержанные наличным рынком, ограничился близким к боковому тренду состоянием в паре доллар-гривня, которое, рискнем предположить, имеет неплохие шансы трансформироваться с «сдержанную» коррекцию доллара на ближайшей сессии межбанка под давлением выросшего притока экспортной СКВ из-за рубежа, а также платежами в нацвалюте игроков, купивших ОВГЗ.



Разумеется, в кильватере тренда безналичного доллара будет следовать и более дешевый наличный рынок.



Есть высокая вероятность сохранения текущей очень ограниченной курсовой динамики на валютном межбанке до финиша месяца.



US