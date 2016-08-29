Додано: Вів 27 бер, 2018 13:27

buratinyo написав: .............

Да объяснение простое - в Украину, чего давно не было, стало поступать значительно больше валюты за счет переводов гастербайтеров и за счет так называемых инвестиций (пока не понятно для меня реальных или нет). Размеры этих поступлений превысили даже самые скромные ожидания.

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Чтобы не допустить ревальвации гривны, которая вредна росту экономики, особенно только начавшемуся, можно было ожидать гривневую эмиссию под конец года, что и произошло. И курс доллара в Украине поднялся с 25,80 до почти 29 на пиках. Я предполагал, что в этом случае нацбанк с Минфином просто перебдели и выбросили на рынок гривны чуть больше, чем было нужно. Но потом они исправились и за счет выпуска ОВГЗ временно изъяли лишнюю гривну из оборота и курс снова стал без перекосов чисто рыночным на уровне 26 грн за доллар.

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Снежная зима дает шансы на хороший урожай зерновых, что хорошо скажется на экспорте. А программы на утепление помещений начали наконец-то давать эффект и потребности в импортном газе снизились приблизительно в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом. И существует вероятность, что платежный баланс в 2018 году также будет положителен, но уже без денег МВФ. Другими словами мы приближаемся к тому периоду, когда Украина будет бороться с ревальвацией гривны на фоне роста экспорта и продолжением снижения импорта. ИМХО, конечно. Никому не навязываю свое мнение. .............Да объяснение простое - в Украину, чего давно не было, стало поступать значительно больше валюты за счет переводов гастербайтеров и за счет так называемых инвестиций (пока не понятно для меня реальных или нет). Размеры этих поступлений превысили даже самые скромные ожидания.............Чтобы не допустить ревальвации гривны, которая вредна росту экономики, особенно только начавшемуся, можно было ожидать гривневую эмиссию под конец года, что и произошло. И курс доллара в Украине поднялся с 25,80 до почти 29 на пиках. Я предполагал, что в этом случае нацбанк с Минфином просто перебдели и выбросили на рынок гривны чуть больше, чем было нужно. Но потом они исправились и за счет выпуска ОВГЗ временно изъяли лишнюю гривну из оборота и курс снова стал без перекосов чисто рыночным на уровне 26 грн за доллар...............Снежная зима дает шансы на хороший урожай зерновых, что хорошо скажется на экспорте. А программы на утепление помещений начали наконец-то давать эффект и потребности в импортном газе снизились приблизительно в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом. И существует вероятность, что платежный баланс в 2018 году также будет положителен, но уже без денег МВФ. Другими словами мы приближаемся к тому периоду, когда Украина будет бороться с ревальвацией гривны на фоне роста экспорта и продолжением снижения импорта. ИМХО, конечно. Никому не навязываю свое мнение.

возможно

возможно

Не буду сейчас обсуждать необходимость кредита МВФ.Но1. Где Вы увидели "продолжение снижения импорта"? Пока что он устойчиво растёт, причём быстрее экспорта.Никакого изменения этой тенденции пока не предвидится по следующим причинам:а) растёт стоимость нефти, газа и, соответственно, и всех энергоносителей на мировых рынках;б) цены на зерно особо не меняются (хотя металл, к счастью, пока держится высоко);в) в Украине явно взят курс на ускоренный рост зарплат, что в наших условиях приводит к росту импорта быт. техники и ширпотреба.2. Урожай,будет хорошим, но вряд ли существенно выше рекордных урожаев 2016-17 гг. Цены, как выше писал, пока не растут, а при хороших урожаях в др. странах-экспортёрах могут и упасть.3. Мне сложно судить, насколько увеличились поступления валюты от гастарбайтеров, ноне так сильно, как Вы думаете. С одной стороны, значительно больше стало уехавших на запад (в Польшу, Чехию...), но при этом уменьшился выезд на восток - в РФ. Раньше приток валюты от заробитчан был не так важен для вал. баланса, поэтому его так старательно не считали (+ гораздо меньше пользовались платёжными системами).4. В конце года не было эмиссии гривни, а было обычное выполнение бюджета по расходам. Другое дело, что вместо того, чтобы тратить эти деньги более-менее равномерно в течение года, их резко выбросили за месяц.5. Лень искать цифры, но, думаю, что потребность в газе уменьшилась не из-за "программ на утепление помещений", а благодаря падению промпроизводства и, действительно, некоторой экономии в промышленности (+, возможно, понижению температуру в домах).6. Где-то Вы (или кто-то другой) писали о росте инвестиций - пока не вижу.