Перес де Куэльяр написав:Судя из информации , можно предположить ,что нижнюю точку этого года, которая уже была, мы ещё пробьем . Спасибо.
Можно, если не учитывать аномальность этой самой нижней точки этого года и погашения облигаций, в которые вошли нерезы. Прогноз "завтра будет так, как сегодня" обычно имеет точность 50%.
ЗЫ Для исправления некоторого недопонимания между нами, уточню, что я всегда пишу о курсах исключительно МБ.
Можно предположить ,что из-за аномальности ,которую мы наблюдаем, последует пробитие возможно "Дна"прошлого года ,обьяснение этому вчера мы обсуждали ,ужесточение монитарной политики из-за потери внешней финпомощи-обьяснение аномальности Ув. Лад помнит мой пост ,что это как вариант "оттянуть неизбежное",при этом отжать больше валюты с рынка, последствия Вы знаете не хуже меня -резкий девал.гривны.З повагою.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
В прошлый понедельник 19 марта два банка покупали доллары по 26.55,один 26.50,во вторник 26.40,среда 26.35,четверг 26.30.На черном рынке это были курсы по которым доллар продавали.Это был настоящий пылесос со стороны банков.Брали доллар реально на 150 тыс в каждом отделении.
Перес де Куэльяр написав:Судя из информации , можно предположить ,что нижнюю точку этого года, которая уже была, мы ещё пробьем . Спасибо.
Можно, если не учитывать аномальность этой самой нижней точки этого года и погашения облигаций, в которые вошли нерезы. Прогноз "завтра будет так, как сегодня" обычно имеет точность 50%.
ЗЫ Для исправления некоторого недопонимания между нами, уточню, что я всегда пишу о курсах исключительно МБ.
Можно предположить ,что из-за аномальности ,которую мы наблюдаем, последует пробитие возможно "Дна",обьяснение этому вчера мы обсуждали ,ужесточение монитарной политики из-за потери внешней финпомощи-обьяснение аномальности Ув. Лад помнит мой пост ,что это как вариант "оттянуть неизбежное",при этом отжать больше валюты с рынка, последствия Вы знаете не хуже меня -резкий девал.гривны.З повагою.
It's not a question of "if", it's a question of "when". Когда вам видится дно и отскок?
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 27 бер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
bugalter написав:В прошлый понедельник 19 марта два банка покупали доллары по 26.55,один 26.50,во вторник 26.40,среда 26.35,четверг 26.30.На черном рынке это были курсы по которым доллар продавали.Это был настоящий пылесос со стороны банков.Брали доллар реально на 150 тыс в каждом отделении.
Возможно увеличивали свою валютную позицию, чтобы участвовать в покупке ОВГЗ с сладкими %17,сливая на межбанке откупленную валюту на наличном рынке,потому как перекоса сильного не наблюдали.Где то пылесос ,а где то слив.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
hamster bear написав:It's not a question of "if", it's a question of "when". Тогда когда вам видится дно и отскок?
.[/quote]Вы имели ввиду когда смена тренда ,то есть "дно" ,а дальше рост? Если рассматривать это предположение, то оттягивать будут до тех пор, пока все будут верить что гривна крепка ,а это у нас конец лета ,начало осени.Чем дольше время оттягивания ,тем больше отожмут валюты.Логично так ведь.Когда валюта в одного игрока НБУ,то влечет за собой дефицит валюты и она дорожает,потом он отдает вам назад ,только на порядок дороже.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 16:22, всього редагувалось 2 разів.