Додано: Вів 27 бер, 2018 15:17

hamster bear написав: It's not a question of "if", it's a question of "when". Тогда когда вам видится дно и отскок? It's not a question of "if", it's a question of "when". Тогда когда вам видится дно и отскок?

.[/quote]Вы имели ввиду когда смена тренда ,то есть "дно" ,а дальше рост?Если рассматривать это предположение, то оттягивать будут до тех пор, пока все будут верить что гривна крепка ,а это у нас конец лета ,начало осени.Чем дольше время оттягивания ,тем больше отожмут валюты.Логично так ведь.Когда валюта в одного игрока НБУ,то влечет за собой дефицит валюты и она дорожает,потом он отдает вам назад ,только на порядок дороже.