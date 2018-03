Додано: Вів 27 бер, 2018 14:49

Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав: Судя из информации , можно предположить ,что нижнюю точку этого года, которая уже была, мы ещё пробьем . Спасибо. Судя из информации , можно предположить ,что нижнюю точку этого года, которая уже была, мы ещё пробьем . Спасибо.

Можно, если не учитывать аномальность этой самой нижней точки этого года и погашения облигаций, в которые вошли нерезы. Прогноз "завтра будет так, как сегодня" обычно имеет точность 50%.



ЗЫ Для исправления некоторого недопонимания между нами, уточню, что я всегда пишу о курсах исключительно МБ. Можно, если не учитывать аномальность этой самой нижней точки этого года и погашения облигаций, в которые вошли нерезы. Прогноз "завтра будет так, как сегодня" обычно имеет точность 50%.ЗЫ Для исправления некоторого недопонимания между нами, уточню, что я всегда пишу о курсах исключительно МБ. Можно предположить ,что из-за аномальности ,которую мы наблюдаем, последует пробитие возможно "Дна",обьяснение этому вчера мы обсуждали ,ужесточение монитарной политики из-за потери внешней финпомощи-обьяснение аномальности Ув. Лад помнит мой пост ,что это как вариант "оттянуть неизбежное",при этом отжать больше валюты с рынка, последствия Вы знаете не хуже меня -резкий девал.гривны.З повагою. Можно предположить ,что из-за,которую мы наблюдаем, последует пробитие"Дна",обьяснение этому вчера мы обсуждали ,ужесточение монитарной политики из-за потери внешней финпомощи-обьяснениеУв. Лад помнит мой пост ,что это как вариант "оттянуть неизбежное",при этом отжать больше валюты с рынка, последствия Вы знаете не хуже меня -резкий.гривны.З повагою.

It's not a question of "if", it's a question of "when". Когда вам видится дно и отскок? It's not a question of "if", it's a question of "when". Когда вам видится дно и отскок?

Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 27 бер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.

