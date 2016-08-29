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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4680468146824683>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:41

  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Судя из информации , можно предположить ,что нижнюю точку этого года, которая уже была, мы ещё пробьем . Спасибо.

Можно, если не учитывать аномальность этой самой нижней точки этого года и погашения облигаций, в которые вошли нерезы. Прогноз "завтра будет так, как сегодня" обычно имеет точность 50%.

ЗЫ Для исправления некоторого недопонимания между нами, уточню, что я всегда пишу о курсах исключительно МБ.
Можно предположить ,что из-за аномальности ,которую мы наблюдаем, последует пробитие возможно "Дна"прошлого года ,обьяснение этому вчера мы обсуждали ,ужесточение монитарной политики из-за потери внешней финпомощи-обьяснение аномальности Ув. Лад помнит мой пост ,что это как вариант "оттянуть неизбежное",при этом отжать больше валюты с рынка, последствия Вы знаете не хуже меня -резкий девал.гривны.З повагою.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:44

Re: Валютный рынок в контексте

В прошлый понедельник 19 марта два банка покупали доллары по 26.55,один 26.50,во вторник 26.40,среда 26.35,четверг 26.30.На черном рынке это были курсы по которым доллар продавали.Это был настоящий пылесос со стороны банков.Брали доллар реально на 150 тыс в каждом отделении.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:49

  Перес де Куэльяр написав:
  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Судя из информации , можно предположить ,что нижнюю точку этого года, которая уже была, мы ещё пробьем . Спасибо.

Можно, если не учитывать аномальность этой самой нижней точки этого года и погашения облигаций, в которые вошли нерезы. Прогноз "завтра будет так, как сегодня" обычно имеет точность 50%.

ЗЫ Для исправления некоторого недопонимания между нами, уточню, что я всегда пишу о курсах исключительно МБ.
Можно предположить ,что из-за аномальности ,которую мы наблюдаем, последует пробитие возможно "Дна",обьяснение этому вчера мы обсуждали ,ужесточение монитарной политики из-за потери внешней финпомощи-обьяснение аномальности Ув. Лад помнит мой пост ,что это как вариант "оттянуть неизбежное",при этом отжать больше валюты с рынка, последствия Вы знаете не хуже меня -резкий девал.гривны.З повагою.

It's not a question of "if", it's a question of "when". Когда вам видится дно и отскок?
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 27 бер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:51

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:Завтра господа "развязка",наличка готова на откат,если межбанк на понижение ,то возможно даже обновят низа,мы не знаем какие планы у "ЯШИ",но валюту им надо откупать.

Поддерживаю,хотелось завтра к вечеру увидеть 26.20-26.40.
Рс кто сегодня сливался 50-55 молодцы.

:D пост от 19 марта
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:52

  bugalter написав:В прошлый понедельник 19 марта два банка покупали доллары по 26.55,один 26.50,во вторник 26.40,среда 26.35,четверг 26.30.На черном рынке это были курсы по которым доллар продавали.Это был настоящий пылесос со стороны банков.Брали доллар реально на 150 тыс в каждом отделении.
Возможно увеличивали свою валютную позицию, чтобы участвовать в покупке ОВГЗ с сладкими %17,сливая на межбанке откупленную валюту на наличном рынке,потому как перекоса сильного не наблюдали.Где то пылесос ,а где то слив.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:08

сливая на межбанке

Нет ,в те дни межбанк был ниже и каждый день опускался еще ниже.Банки покупали доллары дороже чем на межбанке.Им нужен был доллар и под него была гривна.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:12

  bugalter написав:сливая на межбанке

Нет ,в те дни межбанк был ниже и каждый день опускался еще ниже.Банки покупали доллары дороже чем на межбанке.Им нужен был доллар и под него была гривна.

Банки тоже могут терпеть убытки, какой то аналитик на зарплате решил, что полетит цена на 27 и теперь его наверное уволят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:17

  hamster bear написав:It's not a question of "if", it's a question of "when". Тогда когда вам видится дно и отскок?

.[/quote]Вы имели ввиду когда смена тренда ,то есть "дно" ,а дальше рост?
Если рассматривать это предположение, то оттягивать будут до тех пор, пока все будут верить что гривна крепка ,а это у нас конец лета ,начало осени.Чем дольше время оттягивания ,тем больше отожмут валюты.Логично так ведь.Когда валюта в одного игрока НБУ,то влечет за собой дефицит валюты и она дорожает,потом он отдает вам назад ,только на порядок дороже.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:21

  Перес де Куэльяр написав:
  Сибарит написав:Перес де Куэльяр
2 недели во второй половине августа были в районе 25.50
Спасибо большое.

Всем хорошего дня!
грубо можно здесь смотреть http://www.udinform.com/index.php?optio ... ukrarchive
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Чем дольше время оттягивания ,тем больше отожмут валюты.Логично так ведь.

Совершенно не логично.
Подорожание товара увеличивает предложение и сокращает спрос. При росте курса валюты, доступной для выкупа НБУ будет больше. Гривна для НБУ - ресурс неисчерпаемый.
Сибарит
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