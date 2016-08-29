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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4680468146824683

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:какой то аналитик на зарплате решил, что полетит цена на 27 и теперь его наверное уволят


Такие решения один аналитик не принимает. Коллегиально.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:57

  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чем дольше время оттягивания ,тем больше отожмут валюты.Логично так ведь.

Совершенно не логично.
Подорожание товара увеличивает предложение и сокращает спрос. При росте курса валюты, доступной для выкупа НБУ будет больше. Гривна для НБУ - ресурс неисчерпаемый.

Увеличивают предложение , когда знают ,что товар будет завтра дешевле,а зажимают при росте цены на товар, имеем ввиду доллар.По моему Вы что то напутали с логичностью.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Увеличивают предложение , когда знают ,что товар будет завтра дешевле,а зажимают при росте цены на товар, имеем ввиду доллар.

Вы рассматриваете логику спекулянта. Такое явление имеет место, но на очень ограниченных отрезках времени и в умеренных объемах. Основной оборот рынка делают экспортеры и импортеры. Для них валюта - рабочий инструмент, работать надо при любых курсах. Напоминаю, что речь идет о МБ, где НБУ и выкупает, который значительно меньше подвержен спекуляциям и паническим настроениям, чем наличный рынок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,89 коп., на торгах вторника потерял 0,19 коп., оказавшись на уровне 26,3063 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 марта с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,31/26,34, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. Эта «резвость» «зеленых быков» вызвала сомнение в «серьезности» их «намерений». Сомнения подтвердились около 10.30 Киева с начало продаж «американца», уронивших его цену к 26,32/26,35, а спустя01 минут, на 10.40, до 26,28/26,31 UAH/USD.
Утреннее низколиквидное «ралли» организовали экспортеры, стремясь маленькими лотами поднять цену СКВ, инициировав поле этого продажи по более высокому курсу.

Меж тем с 10.45 до 11.29 на межбанке с приходом системных игроков установилось динамическое равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред действующих цен: 26,285/26,305 UAH/USD. Около 11.30 баланс был нарушен импортерами, активизировавшими покупки СКВ на локальных низах. Это возобновило рост доллара, цена которого к 11.30 оказалась на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. К этому часу интенсивность предложения экспортной СКВ пошла на спад, однако и выросшие цены перестали устраивать покупателей. Последнее привело к незначительной коррекции курса СКВ (26,30/26,32 UAH/USD по состоянию на 12.16 Киева). На обеденный перерыв игроки межбанка ушли около 12.57 при этих же ценах, которые, меж тем, к 13.20 понизились до 26,29/26,32 UAH/USD, оставаясь действующими до 14.05, когда поредевшие ряды покупателей вновь появились на рынке, вернув ему «бычий» тренд. Одиночные покупки подняли цену СКВ до 26,30/26,33, а спустя 2 часа, на 16.05 Киева, до 26,31/26,34 UAH/USD в сопровождении нулевой, по сути ликвидности.

Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,32/26,35 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 27 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3063 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3063 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 27 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 27 марта, сохранив «бычий» тренд, едва заметно прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, тон торгов во вторник задавали экспортеры, старавшиеся подороже продать выросший приток выручки из-за рубежа.

Во-вторых, локальные снижения долларовых цен выкупались импортерами, старавшимися не затягивать оплату контрактов в короткую неделю (30-го многие страны Запада выходные).

В-третьих, послеобеденный низколиквидный рост курса безналичного доллара стал следствием единичных покупок спекулянтов, пытавшимися раскачать рынок.

В-четвертых, существует «теоретическая» связь тренда украинского валютного межбанка с настроениями на мировом форексе, где именно на европейской сессии случился «реванш» доллара, индекс которого USDX отскочил с уровня 88,95 к отметке 89,62 пункта, индицируя укрепление «американца».

Очевидная «скромность» роста курса безналичного доллара на вторничной сессии межбанка с одной стороны поясняется ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать, с другой, проблемами с гривневой ликвидностью.

О последнем дали понять упавшие с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Казначейство, порадовавшее металлургов компенсацией НДС в пятницу на 2,7 млрд. грн., повременило обеспечивать гривней агросектор.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, потратив гривню от Казначейства, возобновили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.

Во-вторых, вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.

В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если 26-го доллар вырос на 3,89 коп., нынче его «привес» составил лишь 0,19 коп.).

В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.
дядя Caша
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