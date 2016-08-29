Додано: Вів 27 бер, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,89 коп., на торгах вторника потерял 0,19 коп., оказавшись на уровне 26,3063 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 марта с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,31/26,34, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. Эта «резвость» «зеленых быков» вызвала сомнение в «серьезности» их «намерений». Сомнения подтвердились около 10.30 Киева с начало продаж «американца», уронивших его цену к 26,32/26,35, а спустя01 минут, на 10.40, до 26,28/26,31 UAH/USD.

Утреннее низколиквидное «ралли» организовали экспортеры, стремясь маленькими лотами поднять цену СКВ, инициировав поле этого продажи по более высокому курсу.



Меж тем с 10.45 до 11.29 на межбанке с приходом системных игроков установилось динамическое равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред действующих цен: 26,285/26,305 UAH/USD. Около 11.30 баланс был нарушен импортерами, активизировавшими покупки СКВ на локальных низах. Это возобновило рост доллара, цена которого к 11.30 оказалась на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. К этому часу интенсивность предложения экспортной СКВ пошла на спад, однако и выросшие цены перестали устраивать покупателей. Последнее привело к незначительной коррекции курса СКВ (26,30/26,32 UAH/USD по состоянию на 12.16 Киева). На обеденный перерыв игроки межбанка ушли около 12.57 при этих же ценах, которые, меж тем, к 13.20 понизились до 26,29/26,32 UAH/USD, оставаясь действующими до 14.05, когда поредевшие ряды покупателей вновь появились на рынке, вернув ему «бычий» тренд. Одиночные покупки подняли цену СКВ до 26,30/26,33, а спустя 2 часа, на 16.05 Киева, до 26,31/26,34 UAH/USD в сопровождении нулевой, по сути ликвидности.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,32/26,35 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 27 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3063 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3063 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 марта, сохранив «бычий» тренд, едва заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон торгов во вторник задавали экспортеры, старавшиеся подороже продать выросший приток выручки из-за рубежа.



Во-вторых, локальные снижения долларовых цен выкупались импортерами, старавшимися не затягивать оплату контрактов в короткую неделю (30-го многие страны Запада выходные).



В-третьих, послеобеденный низколиквидный рост курса безналичного доллара стал следствием единичных покупок спекулянтов, пытавшимися раскачать рынок.



В-четвертых, существует «теоретическая» связь тренда украинского валютного межбанка с настроениями на мировом форексе, где именно на европейской сессии случился «реванш» доллара, индекс которого USDX отскочил с уровня 88,95 к отметке 89,62 пункта, индицируя укрепление «американца».



Очевидная «скромность» роста курса безналичного доллара на вторничной сессии межбанка с одной стороны поясняется ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать, с другой, проблемами с гривневой ликвидностью.



О последнем дали понять упавшие с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Казначейство, порадовавшее металлургов компенсацией НДС в пятницу на 2,7 млрд. грн., повременило обеспечивать гривней агросектор.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, потратив гривню от Казначейства, возобновили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.



Во-вторых, вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.



В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если 26-го доллар вырос на 3,89 коп., нынче его «привес» составил лишь 0,19 коп.).



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.



Дата: 27 марта 2018 г. 17.48



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,20-22/26,28 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,18-20/26,25-27 UAH/USD)

€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55-60/32,85 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительным снижением действующих цен.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.



Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 27 марта 2018 г. на 17.35

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,20/26,27 UAH/USD (с утра 26,20/26,26 UAH/USD, к полудню 26,15-18/26,20-24 UAH/USD)

€ 32,50/32,705 UAH/EUR (с утра 32,50/32,75 UAH/EUR, к полудню 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 марта стартовали в условиях очень низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня. Многие ОП не работают – столичный «неформальный» рынок прощался с ветераном этого бизнеса Верой Дмитриевной.



До полудня это равновесие приходилось поддерживать снижением действующих цен в ответ на коррекцию «американца» на межбанке.



К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении

действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом.



Обороты, заслужив по итогам вторника «тройку», констатировали заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 27 марта 2018 г.



17.45 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,20/26,26 UAH/USD (с утра - 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,24 UAH/USD)

€ – 32,50/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,70 UAH/EUR)

RUB – 0,454/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,460 UAH/RUB, к полудню 0,454/0,460 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Котировки на старте были выше, но потом с коррекцией доллара на межбанке понизились.



В период до полудня котировки доллара на рынке города изменялись мало, сохраняя относительное равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли розничными партиями в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,18/26,24 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB.



После обеда, около 13.00 на рынке Запорожья локально и непродолжительно выросла торговая активность – в балансе работали оптовые партии доллара.



Ближе к вечеру объемы сделок вернулись к розничным, сохранив баланс. По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «тройку с плюсом», констатировали повторение показателей понедельника.





Дата: 27 марта 2018 г. на 16.45

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,22/26,33 UAH/USD (с утра - 26,16/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,30 UAH/USD)

€ – 32,40/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,38/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,80 UAH/EUR)

RUB 0,453/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,461 UAH/RUB, к полудню - 0,453/0,461 UAH/RUB)



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