Такие решения один аналитик не принимает. Коллегиально.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:53
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:57
Увеличивают предложение , когда знают ,что товар будет завтра дешевле,а зажимают при росте цены на товар, имеем ввиду доллар.По моему Вы что то напутали с логичностью.Я за смену тренда ,а Вы мне за межбанк на неделю.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:11
Re: Валютный рынок в контексте
Вы рассматриваете логику спекулянта. Такое явление имеет место, но на очень ограниченных отрезках времени и в умеренных объемах. Основной оборот рынка делают экспортеры и импортеры. Для них валюта - рабочий инструмент, работать надо при любых курсах. Напоминаю, что речь идет о МБ, где НБУ и выкупает, который значительно меньше подвержен спекуляциям и паническим настроениям, чем наличный рынок.
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,89 коп., на торгах вторника потерял 0,19 коп., оказавшись на уровне 26,3063 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 марта с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,31/26,34, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. Эта «резвость» «зеленых быков» вызвала сомнение в «серьезности» их «намерений». Сомнения подтвердились около 10.30 Киева с начало продаж «американца», уронивших его цену к 26,32/26,35, а спустя01 минут, на 10.40, до 26,28/26,31 UAH/USD.
Утреннее низколиквидное «ралли» организовали экспортеры, стремясь маленькими лотами поднять цену СКВ, инициировав поле этого продажи по более высокому курсу.
Меж тем с 10.45 до 11.29 на межбанке с приходом системных игроков установилось динамическое равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред действующих цен: 26,285/26,305 UAH/USD. Около 11.30 баланс был нарушен импортерами, активизировавшими покупки СКВ на локальных низах. Это возобновило рост доллара, цена которого к 11.30 оказалась на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. К этому часу интенсивность предложения экспортной СКВ пошла на спад, однако и выросшие цены перестали устраивать покупателей. Последнее привело к незначительной коррекции курса СКВ (26,30/26,32 UAH/USD по состоянию на 12.16 Киева). На обеденный перерыв игроки межбанка ушли около 12.57 при этих же ценах, которые, меж тем, к 13.20 понизились до 26,29/26,32 UAH/USD, оставаясь действующими до 14.05, когда поредевшие ряды покупателей вновь появились на рынке, вернув ему «бычий» тренд. Одиночные покупки подняли цену СКВ до 26,30/26,33, а спустя 2 часа, на 16.05 Киева, до 26,31/26,34 UAH/USD в сопровождении нулевой, по сути ликвидности.
Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.
На цифре 26,32/26,35 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 27 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3063 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3063 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 27 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 27 марта, сохранив «бычий» тренд, едва заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, тон торгов во вторник задавали экспортеры, старавшиеся подороже продать выросший приток выручки из-за рубежа.
Во-вторых, локальные снижения долларовых цен выкупались импортерами, старавшимися не затягивать оплату контрактов в короткую неделю (30-го многие страны Запада выходные).
В-третьих, послеобеденный низколиквидный рост курса безналичного доллара стал следствием единичных покупок спекулянтов, пытавшимися раскачать рынок.
В-четвертых, существует «теоретическая» связь тренда украинского валютного межбанка с настроениями на мировом форексе, где именно на европейской сессии случился «реванш» доллара, индекс которого USDX отскочил с уровня 88,95 к отметке 89,62 пункта, индицируя укрепление «американца».
Очевидная «скромность» роста курса безналичного доллара на вторничной сессии межбанка с одной стороны поясняется ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать, с другой, проблемами с гривневой ликвидностью.
О последнем дали понять упавшие с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Казначейство, порадовавшее металлургов компенсацией НДС в пятницу на 2,7 млрд. грн., повременило обеспечивать гривней агросектор.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, потратив гривню от Казначейства, возобновили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.
Во-вторых, вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.
В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если 26-го доллар вырос на 3,89 коп., нынче его «привес» составил лишь 0,19 коп.).
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.
Дата: 27 марта 2018 г. 17.48
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,20-22/26,28 UAH/USD (с утра – 26,20/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,18-20/26,25-27 UAH/USD)
€ – 32,50/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,85 UAH/EUR, к полудню - 32,55-60/32,85 UAH/EUR)
RUB – 0,450/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,460 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,460 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительным снижением действующих цен.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
Дата: 27 марта 2018 г. на 17.35
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,20/26,27 UAH/USD (с утра 26,20/26,26 UAH/USD, к полудню 26,15-18/26,20-24 UAH/USD)
€ 32,50/32,705 UAH/EUR (с утра 32,50/32,75 UAH/EUR, к полудню 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 марта стартовали в условиях очень низкой ликвидности и относительным равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня. Многие ОП не работают – столичный «неформальный» рынок прощался с ветераном этого бизнеса Верой Дмитриевной.
До полудня это равновесие приходилось поддерживать снижением действующих цен в ответ на коррекцию «американца» на межбанке.
К 11.40 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня - 26,15-18/26,20-24 UAH/USD, евро - 32,50-55/32,65-70 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы сохранение баланса, сопровождаемое «средней» ликвидностью торгов.
После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная в целом торговля в паре доллар-гривня, которая поддерживалась незначительным ростом.
Обороты, заслужив по итогам вторника «тройку», констатировали заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 27 марта 2018 г.
17.45 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,20/26,26 UAH/USD (с утра - 26,18/26,23 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,24 UAH/USD)
€ – 32,50/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,70 UAH/EUR)
RUB – 0,454/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,454/0,460 UAH/RUB, к полудню 0,454/0,460 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Котировки на старте были выше, но потом с коррекцией доллара на межбанке понизились.
В период до полудня котировки доллара на рынке города изменялись мало, сохраняя относительное равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли розничными партиями в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,18/26,24 UAH/USD, евро - 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB.
После обеда, около 13.00 на рынке Запорожья локально и непродолжительно выросла торговая активность – в балансе работали оптовые партии доллара.
Ближе к вечеру объемы сделок вернулись к розничным, сохранив баланс. По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «тройку с плюсом», констатировали повторение показателей понедельника.
Дата: 27 марта 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,22/26,33 UAH/USD (с утра - 26,16/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,30 UAH/USD)
€ – 32,40/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,38/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,80 UAH/EUR)
RUB 0,453/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,461 UAH/RUB, к полудню - 0,453/0,461 UAH/RUB)
US
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:25
.Изв. не понимаю Вас.Вы за межбанк мне рассказываете ,а я Вам за смену общего тренда по году , когда курс доллара пойдет только на рост .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:54
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:52
...а як вам такий розвиток подій?
...я так розумію, що майже всі, хто "сидить на мішках" з гривнею, чекають, коли зможуть купити "нікому непотрібного", нижче тої "психологічної лінії" 26, і як тільки ми спустимось нижче 26, зразу всі з "баулами" гривні хлинуть у банки/обмінки?
....і аналогічно, ті, хто "сидить на мішках" з долярами, чекає, коли зможе здати па26,50 і вище?
... і отак, і ті, і ті, - можуть просидіти "на мішках" і до літа, якщо курс буде коливатись в тих межах?(26,02 - 26,48)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:15
Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,89 коп., на торгах вторника потерял 0,19 коп., оказавшись на уровне 26,3063 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 27 марта с уровней предыдущего закрытия 26,29/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,31/26,34, а спустя 5 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. Эта «резвость» «зеленых быков» вызвала сомнение в «серьезности» их «намерений». Сомнения подтвердились около 10.30 Киева с начало продаж «американца», уронивших его цену к 26,32/26,35, а спустя01 минут, на 10.40, до 26,28/26,31 UAH/USD.
Утреннее низколиквидное «ралли» организовали экспортеры, стремясь маленькими лотами поднять цену СКВ, инициировав поле этого продажи по более высокому курсу.
Меж тем с 10.45 до 11.29 на межбанке с приходом системных игроков установилось динамическое равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред действующих цен: 26,285/26,305 UAH/USD. Около 11.30 баланс был нарушен импортерами, активизировавшими покупки СКВ на локальных низах. Это возобновило рост доллара, цена которого к 11.30 оказалась на уровне 26,30/26,33 UAH/USD. К этому часу интенсивность предложения экспортной СКВ пошла на спад, однако и выросшие цены перестали устраивать покупателей. Последнее привело к незначительной коррекции курса СКВ (26,30/26,32 UAH/USD по состоянию на 12.16 Киева). На обеденный перерыв игроки межбанка ушли около 12.57 при этих же ценах, которые, меж тем, к 13.20 понизились до 26,29/26,32 UAH/USD, оставаясь действующими до 14.05, когда поредевшие ряды покупателей вновь появились на рынке, вернув ему «бычий» тренд. Одиночные покупки подняли цену СКВ до 26,30/26,33, а спустя 2 часа, на 16.05 Киева, до 26,31/26,34 UAH/USD в сопровождении нулевой, по сути ликвидности.
Эти цены оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.
На цифре 26,32/26,35 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 27 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3063 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3063 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 27 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.08 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 27 марта, сохранив «бычий» тренд, едва заметно прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, тон торгов во вторник задавали экспортеры, старавшиеся подороже продать выросший приток выручки из-за рубежа.
Во-вторых, локальные снижения долларовых цен выкупались импортерами, старавшимися не затягивать оплату контрактов в короткую неделю (30-го многие страны Запада выходные).
В-третьих, послеобеденный низколиквидный рост курса безналичного доллара стал следствием единичных покупок спекулянтов, пытавшимися раскачать рынок.
В-четвертых, существует «теоретическая» связь тренда украинского валютного межбанка с настроениями на мировом форексе, где именно на европейской сессии случился «реванш» доллара, индекс которого USDX отскочил с уровня 88,95 к отметке 89,62 пункта, индицируя укрепление «американца».
Очевидная «скромность» роста курса безналичного доллара на вторничной сессии межбанка с одной стороны поясняется ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надлежало продать, с другой, проблемами с гривневой ликвидностью.
О последнем дали понять упавшие с уровня 52 539,2 млн. грн. к отметке 52 539,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Казначейство, порадовавшее металлургов компенсацией НДС в пятницу на 2,7 млрд. грн., повременило обеспечивать гривней агросектор.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 марта заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, экспортеры, потратив гривню от Казначейства, возобновили продавать СКВ на межбанке ради нацвалюты.
Во-вторых, вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа, 50% которой надлежало продавать на межбанке.
В-третьих, рынок стал более сбалансированным (если 26-го доллар вырос на 3,89 коп., нынче его «привес» составил лишь 0,19 коп.).
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели безотносительно тренда, рынок очень редко радует игроков оборотами) снята с повестки дня.
Торги 27 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)
продемонстрировали схожую динамику, которая во всех случаях заключалась в довольно сдержанном росте цен наличной пары доллар-гривня.
Думаю, этот тренд, наиболее четко обозначившийся после обеда, стал следствием реакции потенциальных клиентов «налички» на послеобеденный рост цены «зеленого» безнала. Клиенты увидели «зеленое ралли», стартовавшее после 13.10 и, как водится, заторопились в «обменки» за долларом. Не удосужившись поинтересоваться оборотами, сопровождавшими послеобеденный рост.
Рынки всех вышеперечисленных городов рапортовали о завершении сессии вторника в балансе спрос/предложение. В большинстве случаев итоговая ликвидность повторился показатели предыдущей сессии. За исключением столичного рынка, где итоговое равновесие спроса и предложения не спасло его от регресса на участке ликвидности.
В целом можно констатировать сохранение курсового зазора между наличным и безналичным долларами, где «зеленый» безнал остается более дорогим.
В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-6,0 коп., офера либо не изменились (Днепр), либо прибавили 1,0-3,0 коп.
По сравнению с закрытием предыдущей сессии биды наличного «неформального2 «американца» либо не изменились (Запорожье), либо прибавили 1,0-2,0 коп.
Впрочем, по порядку.
Торги 27 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,20-22/26,28 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, поддерживаемое незначительным снижением действующих цен.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара попытались понизить обе позиции в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело мелкооптовый и розничный оптовый сегмент очень хорошим результатам на участке ликвидности, заслужившей «четверку с плюсом» и повторившей показатели предыдущей сессии.
В течение вторника биды розничного и мелкооптового наличного доллара в Днепре прибавили 2,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили копейку.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,20-22/26,28 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж. До полудня этот баланс приходилось поддерживать очень аккуратным дисконтированием цен.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара попытались понизить обе позиции доллара и евро в рамках выравнивания здешнего рынка в баланс спрос/предложение: 26,18-20/26,25-27 UAH/USD, евро – 32,55-60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.
После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность местного рынка, причем для этого пришлось приподнимать упавшие к полудню действующие цены.
Итоговое равновесие спроса и предложение привело оптовый сегмент к прогрессу на участке ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
На протяжении 27 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера не изменились.
По сравнению с закрытием 26 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили копейку.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 марта уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечную потерю бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не изменились.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 27 марта, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой в послеобеденную часть сессии требовалось аккуратно поднимать действующие цены, отвечая на «нетвердое» доминирование спроса из-за сдержанного «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
Поэтому в подобной обстановке нашим дилерам было не до пребывавшего в течение азиатской сессии форекса 27-го в состоянии стабильности пары евро-доллар, которая после 11.00 была подвергнута жесткой коррекции.
Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2450 к отметке $1,2393 констатировав внутридневное его снижение на заметные 57 пунктов.
Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту потерю, понизив во вторник обе позиции наличного евро и помня о символическом подорожании наличной пары доллар-гривня в течение дня.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 27 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2448, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав в указанное время попытку ралли. Довольно динамичный рост поднял пару евро-доллар выше уровня $1,2470, сумев ввести в конфуз автора, еще в понедельник предсказавшего неспособность пары пробиться выше цифры $1,2450.
Впрочем, триумф евро длился недолго и уже с 11.00 пара продемонстрировала провал ко внутридневному минимуму $1,2373 потеряв в течение четырех часов фигуру.
Выбираясь из «ямы», евро затеял новое ралли, выглядевшее не очень убедительно и исчерпавшееся около 19.30 вхождением пары евро-доллар в диапазон $1,2405-1,2415, который она не покидала до 21.00 Киева..
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс пары евро-доллар после подъема до уровня $1,2474 упал до отметки $1,2371 по состоянию на 15.10 Киева.
Пара доллар-иена выросла с уровня ¥105,40 до ¥105,88.
Более доброжелательная риторика китайского премьер-министра на выходных днях по отношению к текущей ситуации в торговых отношениях способствовала коррекции котировок на фондовых рынках после значительного их падения на прошлой неделе.
Курс доллара также получил поддержку. Премьер-министр Китая Ли заявил, что китайская экономика станет более открытой, а торговля более сбалансированной.
Курс пары фунт-доллар упал с уровня $1,4242 до $1,4065.
Помимо общего укрепления курса доллара, давление на курс фунта оказали продажи фунтов против евро, которые в конце каждого месяца традиционно проводит Бундесбанк.
Пара евро-фунт выросла на 50 пунктов до отметки £0,8795. Бундесбанк конвертирует членский взнос Великобритании за нахождение в составе ЕС.
Курс американского доллара корректируется вверх во вторник на фоне ослаблений опасений эскалации торгового конфликта между Штатами и Поднебесной. Евро по состоянию на 17.00 Киева торгуется в районе $1.2397 против $1.2444 на закрытие прошлой сессии.
Курс доллара составляет 105.71 иены против 105.41 иены в понедельник. В свою очередь, иена подросла к евро после выступления экс-чиновника министерства финансов Японии Нобухиса Сагава в парламенте.
Он заявил в рамках антикоррупционного расследования, что премьер-министра Синдзо Абэ не распоряжался вносить изменения в документы о спорной продаже государственных земель. Индекс доллара, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0.46% до 89.44 пункта.
По сообщению анонимных источников агентства Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с китайским коллегой Лю Хэ проблему дефицита торговли с КНР. Министры договорились найти взаимоприемлемый путь решения данной проблемы.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», запланировав введение импортных пошлин на продукцию из Китая. В ответ Пекин анонсировал возможное введение импортных пошлин на ряд американских товаров.
26-го официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему разногласий в торговле. Весь этот примирительный тон спровоцировал покупку доллара наряду с покупкой рисковых активов. Однако некоторые аналитики уверены, что перспективы укрепления доллара остаются слабыми, поскольку США будут продолжать протекционистскую линию
во внешнеэкономической политике.
По мнению валютных стратегов Scotiabank, перспективы доллара против евро, напротив, выглядя теперь лучше — на краткосрочном горизонте. Они основывают свою точку зрения на выводах технического анализа.
«Внутридневные модели выглядят медвежьими после весомых продаж, наблюдавшихся европейским утром; 6-часовые графики сформировали медвежью внешнюю свечу (медвежье поглощение), и, учитывая близость верхней границы более широкого диапазона, образовавшегося с начала года в рамках $1,2535/55, снижение курса евро является все более осязаемым риском. Мы видим поддержку на уровне $1,2386 и $1,2358», — сообщили они.
Стало быть, во вторник утром пара евро-доллар все-таки прорвалась выше отметки $1,2450 и обновила максимум от 8 марта, поднявшись до $1,2470, но, выход на «оперативный простор» не привел к решительному прорыву - наступление «быков» по евро потерпело неудачу.
Пару евро-доллар уронили обратно под $1,2450, после чего пара довольно сильно упала, до $1,2373.
Очень сложно отыскать какую-то логику в этих хаотических метаниях пары в «боковике».
Прорыв максимума, согласно техническому анализу, должен был привести к ускорению роста на срабатывании стоп-приказов, но этого не произошло. Рынок остановился, не стал пытаться прорываться выше, к максимумам года, в район $1,2520.
Существует небольшая вероятность, что все-таки сыграл фактор размещений Казначейства США на этой неделе, о котором мы говорили в предыдущем обзоре.
Казначейство продолжает изымать с рынка ликвидность рекордными темпами (см.
Кто будет покупать короткие бумаги в момент динамичного обесценения валюты, в которой они номинированы? Поэтому мы все-таки считаем, что дальнейший рост пары евро-доллара маловероятен.
Ну а если пара не идет к верхней границе диапазона, значит, настало время идти к нижней границе, в район $1,215-1,220. Мы по-прежнему ждем падения по паре евро-доллар в краткосрочной перспективе. Ближайшие сколь-нибудь значимые данные – это индекс цен личного потребления в США в четверг, после чего в пятницу рынки закроются на праздники Пасхи.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.
Уточним, что не дождавшись полной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,50/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную потерю бидов на фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 27 марта ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 марта по спросу и по предложению не изменились.
Резким замедлением «бычьего» тренда на вторничной сессии валютного межбанка Украины доллар обязан следующим «обстоятельствам».
Во-первых, судя по всему, Казначейство «воздержалось» от компенсации НДС нашим аграриям, лишив рынок дополнительной гривневой ликвидности.
Во-вторых, полученную в пятницу гривню из того же источника металлурги и близкие к ним корпорации успели «утилизировать», о чем дала понять динамика состояния коррсчетов НБУ.
В-третьих, 27-го Минфин провел аукцион, разместив гривневые ОВГЗ на изрядную сумму 2 714,967 млн. гривен, что дополнительно «оголило» рынок гривневого ресурса.
Довольно небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цены безналичного «американца» все-таки обеспечили символический привес средневзвешенного курса доллара в результате торгов. На большее просто не хватило ни гривни, ни желания.
Межбанк, поначалу поддержанные наличным рынком, ограничился близким к боковому тренду состоянием в паре доллар-гривня, которое, рискнем предположить, имеет неплохие шансы трансформироваться в «сдержанную» коррекцию доллара на ближайшей сессии межбанка под давлением выросшего притока экспортной СКВ из-за рубежа, а также платежами в нацвалюте игроков, купивших ОВГЗ на вторничном аукционе Минфина.
Разумеется, в кильватере тренда безналичного доллара будет следовать и более дешевый наличный рынок.
Есть высокая вероятность сохранения текущей очень ограниченной курсовой динамики на валютном межбанке до финиша месяца.
US
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:31
О чем говорят на фондовом рынке.
Две главные новости - хорошая и плохая.
Сначала хорошая.
Торговая американо-китайская война молниеносно закончилась. Как сказал Тармп, "хорошо нынче всем", все в победителях. Настал долгожданный торговый мир.
Теперь плохая.
Будет такая борьба за справедливую торговлю, что наши 20 соток приобретут новую актуальность.
Процессы де-глобализации и ограничения движения капитала ускорятся. А это инфляция, рецессия, жесткая монетарная политика, бюджетные ограничения и т.п.
ЗЫ
Всем увеличить размер дилянки под картошку и овощи, купить побольше курчат и желательно поросятко ...
Спокойно ночи и сладких снов.
Зараз переглядають цей форум: kombinator і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|