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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4682468346844685>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:52

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Расстроился до немогу. Такая безвкусица. Хоть эмигрируй.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:56

Re: Валютный рынок в контексте

Небольшой оффтоп с привязкой к валютному курсу
На чарте инфа о торг балансе тщательно собранная с официальной страницы госстата. И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?
Причем тенденция схожая, после кризиса и резкой девальвации снижение дефицита, и в последующие 3-5 лет - стремительный рост дефицита

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1217_u.zip

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kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:57

  wolf1 написав:Libo А Тармп это кто?


Я встыдаюсь ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:01

  kombinator написав:И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?

Ясно как божий день - сдерживание девальвации, с периодическими вливаниями гривни. Иными словами - "необеспеченная" ничем гривня.

После периодов сдерживания девальвации и роста импорта, всегда идет этап выравнивания перекоса путём девальвации (дорожания импорта)

А за график - спасибо. И если заглянуть немного правее - будет видна очевидная повторная волна с перевесом импорта - предвестница девальвации и выравнивания баланса :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:11

  Долярчик написав:...я так розумію, що майже всі, хто "сидить на мішках" з гривнею, чекають, коли зможуть купити "нікому непотрібного", нижче тої "психологічної лінії" 26, і як тільки ми спустимось нижче 26, зразу всі з "баулами" гривні хлинуть у банки/обмінки? ....і аналогічно, ті, хто "сидить на мішках" з долярами, чекає, коли зможе здати па26,50 і вище? ... і отак, і ті, і ті, - можуть просидіти "на мішках" і до літа, якщо курс буде коливатись в тих межах?(26,02 - 26,48)

Да ,но еще появятся третьи по 26.25 .И кто то будет сидеть дольше или терять , такая себе срединка вырисовалась между . Сейчас в размышлении куда же двинется , надеюсь с появлением Сомика все поймут и так .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:13

Re: Валютный рынок в контексте

И вот что еще интересно
Если ежегодно динамика поступлений валюты от экспорта зерновых, которую многие считают одним из существенных факторов влияния на курс схожа с 2017 годом (на чарте). Почему же тогда гривна укрепляется обычно к лету, тогда как экспорт зерновых в этот период как раз наименьший
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kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:21

  Вкладчик1234 написав:
  kombinator написав:И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?

Ясно как божий день - сдерживание девальвации, с периодическими вливаниями гривни. Иными словами - "необеспеченная" ничем гривня.

После периодов сдерживания девальвации и роста импорта, всегда идет этап выравнивания перекоса путём девальвации (дорожания импорта)

А за график - спасибо. И если заглянуть немного правее - будет видна очевидная повторная волна с перевесом импорта - предвестница девальвации и выравнивания баланса :)

Неужели только сдерживание девальвации? И какой видится для Украины приемлемы торг баланс. Я так понимаю платежный выравнивается за счет заробитчан.
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:21

  kombinator написав:Небольшой оффтоп с привязкой к валютному курсу
На чарте инфа о торг балансе тщательно собранная с официальной страницы госстата. И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?
Причем тенденция схожая, после кризиса и резкой девальвации снижение дефицита, и в последующие 3-5 лет - стремительный рост дефицита

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1217_u.zip

Зображення

наложите поверху курс НБУ
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:23

  kombinator написав:И вот что еще интересно
Если ежегодно динамика поступлений валюты от экспорта зерновых, которую многие считают одним из существенных факторов влияния на курс схожа с 2017 годом (на чарте). Почему же тогда гривна укрепляется обычно к лету, тогда как экспорт зерновых в этот период как раз наименьший
Зображення

1. потому что весной-летом идет слив зеленого на посадку-уборку урожая;
2. потому что осень зелень придерживается в закромах (офшорах) что-бы не сливать на дне
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:25

  kombinator написав:Небольшой оффтоп с привязкой к валютному курсу
На чарте инфа о торг балансе тщательно собранная с официальной страницы госстата. И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?
Причем тенденция схожая, после кризиса и резкой девальвации снижение дефицита, и в последующие 3-5 лет - стремительный рост дефицита


Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь.
Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.
Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.

А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары.
Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны.
Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили.
Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.

Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией.
Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта.
Это и видно прекрасно на этом графике.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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