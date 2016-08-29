Небольшой оффтоп с привязкой к валютному курсу На чарте инфа о торг балансе тщательно собранная с официальной страницы госстата. И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта? Причем тенденция схожая, после кризиса и резкой девальвации снижение дефицита, и в последующие 3-5 лет - стремительный рост дефицита
Долярчик написав:...я так розумію, що майже всі, хто "сидить на мішках" з гривнею, чекають, коли зможуть купити "нікому непотрібного", нижче тої "психологічної лінії" 26, і як тільки ми спустимось нижче 26, зразу всі з "баулами" гривні хлинуть у банки/обмінки? ....і аналогічно, ті, хто "сидить на мішках" з долярами, чекає, коли зможе здати па26,50 і вище? ... і отак, і ті, і ті, - можуть просидіти "на мішках" і до літа, якщо курс буде коливатись в тих межах?(26,02 - 26,48)
Да ,но еще появятся третьи по 26.25 .И кто то будет сидеть дольше или терять , такая себе срединка вырисовалась между . Сейчас в размышлении куда же двинется , надеюсь с появлением Сомика все поймут и так .
И вот что еще интересно Если ежегодно динамика поступлений валюты от экспорта зерновых, которую многие считают одним из существенных факторов влияния на курс схожа с 2017 годом (на чарте). Почему же тогда гривна укрепляется обычно к лету, тогда как экспорт зерновых в этот период как раз наименьший
kombinator написав:Небольшой оффтоп с привязкой к валютному курсу На чарте инфа о торг балансе тщательно собранная с официальной страницы госстата. И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта? Причем тенденция схожая, после кризиса и резкой девальвации снижение дефицита, и в последующие 3-5 лет - стремительный рост дефицита
kombinator написав:И вот что еще интересно Если ежегодно динамика поступлений валюты от экспорта зерновых, которую многие считают одним из существенных факторов влияния на курс схожа с 2017 годом (на чарте). Почему же тогда гривна укрепляется обычно к лету, тогда как экспорт зерновых в этот период как раз наименьший
1. потому что весной-летом идет слив зеленого на посадку-уборку урожая; 2. потому что осень зелень придерживается в закромах (офшорах) что-бы не сливать на дне
kombinator написав:Небольшой оффтоп с привязкой к валютному курсу На чарте инфа о торг балансе тщательно собранная с официальной страницы госстата. И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта? Причем тенденция схожая, после кризиса и резкой девальвации снижение дефицита, и в последующие 3-5 лет - стремительный рост дефицита
Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь. Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания. Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.
А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары. Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны. Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили. Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.
Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией. Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта. Это и видно прекрасно на этом графике.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин