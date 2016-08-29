Буду краток: сытость и спокойствие.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:27
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:31
Как известно, украинцы в среднем тратят около 40% дохода на еду. Недавно на этой сайте даже новость была
Осмелюсь предположить, что с потеплением валюта задерживается в стране, т.к. электорат переходит на украинскую еду.
А зимой - импортируется почти всё (огурцы, помидоры, цитрусовые и т.д.) -и валюта уходит.
Ещё как фактор (возможно его нужно поставить даже на 1 место) - импорт энергоносителей (газа) - тоже имеет сезонный характер
Всё IMHO
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42
а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
... як, не дивно, я належу і до перших і до других(вищенаписаних)..... - але, задовбася перекидувати з стовпчика, на стовпчик, отих три тис. дол. що не злив взимку ......(хоч, я їх був запхав, в товар, але вже інші дол., що були відкладені на закупівлю товара, перевкладав вже двічі!)...... і от, через тиждень закінчується депо.... - напевно, частину залишу на товар, а решту закину на депо на пів року! ..... щоб не муляло
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42
Сибарит, Перес де Куэльяр
Почитал ваш спор.
Самое интересное, что, на мой взгляд, оба правы.
Действительно, как пишет Сибарит при низком курсе доллара держатели валюты стараются её придержать и сливать по минимуму.
Но прав и Перес де Куэльяр. НБУ легче скупать валюту, когда курс падает - "продавай, завтра будет дешевле".
Просто Вы говорите о разных ситуациях - Сибарит о низком, но более-менее постоянном курсе, Перес о падающем курсе.
С точки зрения откупа валюты НБУ сейчас стоило бы подняться куда-нибудь к 27, а потом начать падение (только не принимайте это за прогноз, я планов НБУ не знаю ).
kombinator, не подскажете, как найти графики (ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 бер, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
....то чому, у нас такі продукти ДОРОГІ? (хоча б відносно польських... - маю на увазі, їх продуктиVSзарплати)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:02
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:05
Ув. Лад я понял Сибарита так,что он описал ситуацию когда НБУ монопольно может выкупать на растущем курсе доллара ,так как гривны у него безгранично,позиция считаю не правильная ,так как игроки спекулянты тоже подключатся и вместе загонят курс в небеса. А я описал ситуацию ,что пока есть давление НБУ курса вниз, пока есть пополнение ЗВР и вера в крепкую гривну,как только движение вниз останавливается по сезону происходит ломка тренда на рост и ест. спрос на валюту,а НБУ как арбитр может только наливать чтобы сгладить резкие колебания.
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