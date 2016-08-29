Додано: Вів 27 бер, 2018 22:18

я думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.

дядя Caша написав: ........

Разумеется, у вас времени и возможностей пофлудить и попровоцировать, несомненно, больше. А потом попричитать о том, что "форум загибается".



US ........

, исключительно из уважения к Вам не буду повторять пост, за кот. Вы меня днём забанили.Только один вопрос.Вы считаете нормальным на форуме такое:Если бы такое написали, Вы были бы рады и счастливы и поблагодарили автора?И ещё вопрос.Вы тоже считаете, что ссылка наможет квалифицироваться как "Разжигание ненависти ..." по любым признакам, независимо от каких-то жалоб?Простите, но времени у меня, в общем-то, не намного больше, чем у Вас. И я не старая бабка, чтобы причитать.