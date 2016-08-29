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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46834684468546864687>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:27

Re: Валютный рынок в контексте

  kombinator написав:И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?

Буду краток: сытость и спокойствие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:31

  kombinator написав:И вот что еще интересно
Если ежегодно динамика поступлений валюты от экспорта зерновых, которую многие считают одним из существенных факторов влияния на курс схожа с 2017 годом (на чарте). Почему же тогда гривна укрепляется обычно к лету, тогда как экспорт зерновых в этот период как раз наименьший
Зображення

Как известно, украинцы в среднем тратят около 40% дохода на еду. Недавно на этой сайте даже новость была

Осмелюсь предположить, что с потеплением валюта задерживается в стране, т.к. электорат переходит на украинскую еду.
А зимой - импортируется почти всё (огурцы, помидоры, цитрусовые и т.д.) -и валюта уходит.

Ещё как фактор (возможно его нужно поставить даже на 1 место) - импорт энергоносителей (газа) - тоже имеет сезонный характер
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:...я так розумію, що майже всі, хто "сидить на мішках" з гривнею, чекають, коли зможуть купити "нікому непотрібного", нижче тої "психологічної лінії" 26, і як тільки ми спустимось нижче 26, зразу всі з "баулами" гривні хлинуть у банки/обмінки? ....і аналогічно, ті, хто "сидить на мішках" з долярами, чекає, коли зможе здати па26,50 і вище? ... і отак, і ті, і ті, - можуть просидіти "на мішках" і до літа, якщо курс буде коливатись в тих межах?(26,02 - 26,48)

Да ,но еще появятся третьи по 26.25 .И кто то будет сидеть дольше или терять , такая себе срединка вырисовалась между . Сейчас в размышлении куда же двинется , надеюсь с появлением Сомика все поймут и так .

*Відправлено з Чату

... як, не дивно, я належу і до перших і до других(вищенаписаних)..... - але, задовбася перекидувати з стовпчика, на стовпчик, отих три тис. дол. що не злив взимку :mrgreen:......(хоч, я їх був запхав, в товар, але вже інші дол., що були відкладені на закупівлю товара, перевкладав вже двічі!)...... і от, через тиждень закінчується депо.... - напевно, частину залишу на товар, а решту закину на депо на пів року! :shock:..... щоб не муляло :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42

Сибарит, Перес де Куэльяр
Почитал ваш спор.
Самое интересное, что, на мой взгляд, оба правы.
Действительно, как пишет Сибарит при низком курсе доллара держатели валюты стараются её придержать и сливать по минимуму.
Но прав и Перес де Куэльяр. НБУ легче скупать валюту, когда курс падает - "продавай, завтра будет дешевле".
Просто Вы говорите о разных ситуациях - Сибарит о низком, но более-менее постоянном курсе, Перес о падающем курсе.
С точки зрения откупа валюты НБУ сейчас стоило бы подняться куда-нибудь к 27, а потом начать падение (только не принимайте это за прогноз, я планов НБУ не знаю :) ).

kombinator, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 бер, 2018 22:31, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Shram написав:Наша с вами обычная жизнь.
Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.

....то чому, у нас такі продукти ДОРОГІ? :roll: (хоча б відносно польських... - маю на увазі, їх продуктиVSзарплати) :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:02

  Сибарит написав:
  kombinator написав:И вот что интересно, что же так сильно подстегивает рост импорта?

Буду краток: сытость и спокойствие.

:?:
А хотя бы чуть подробнее можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:05

  ЛАД написав:Сибарит, Перес де Куэльяр
Почитал ваш спор.
Самое интересное, что, на мой взгляд, оба правы.
Действительно, как пишет Сибарит при низком курсе доллара держатели валюты стараются её придержать и сливать по минимуму.
Но прав и Перес де Куэльяр. НБУ легче скупать валюту, когда курс падает - "продавай, завтра будет дешевле".
Просто Вы говорите о разных ситуациях - Сибарит о
низком
, но более-менее постоянном курсе, Перес о падающем курсе.
С точки зрения откупа валюты НБУ сейчас стоило бы подняться куда-нибудь к 27, а потом начать падение (только не принимайте это за прогноз, я планов НБУ не знаю :) ).
Перес де Куэльяр писал(а):
Чем дольше время оттягивания ,тем больше отожмут валюты.Логично так ведь.

Сибарит писал:
Совершенно не логично.
Подорожание товара увеличивает предложение и сокращает спрос. При росте курса валюты, доступной для выкупа НБУ будет больше. Гривна для НБУ - ресурс неисчерпаемый.
Ув. Лад я понял Сибарита так,что он описал ситуацию когда НБУ монопольно может выкупать на растущем курсе доллара ,так как гривны у него безгранично,позиция считаю не правильная ,так как игроки спекулянты тоже подключатся и вместе загонят курс в небеса. А я описал ситуацию ,что пока есть давление НБУ курса вниз, пока есть пополнение ЗВР и вера в крепкую гривну,как только движение вниз останавливается по сезону происходит ломка тренда на рост и ест. спрос на валюту,а НБУ как арбитр может только наливать чтобы сгладить резкие колебания.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:18

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А хотя бы чуть подробнее можно?

В 2007 году было продано, если мне склероз не изменяет, более 600 тысяч новых автомобилей. Даже с учетом отверточной растаможки, это порядка 1 млрд в минус к балансу. И это только один вид товара!
Сытость - это наличие денег на покупки импорта, а спокойствие - склонность их тратить (потребительские настроения).
Добавить к этому рост потребления энергоносителей, и пазл складывается.

Ну и чтобы 2 раза не бегать :)
Летняя просадка курса также серьезно связана с потребительскими настроениями. Народ отдыхает - ему некогда заниматься серьезными покупками. Да и продавцы отдыхают. Это серьезное сокращение импорта.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:18

ДС, исключительно из уважения к Вам не буду повторять пост, за кот. Вы меня днём забанили.
Только один вопрос.
Вы считаете нормальным на форуме такое:
я думаю вам не очень долго дожидаться держать ответ перед самым первым.

Если бы такое написали Вам, Вы были бы рады и счастливы и поблагодарили автора?

И ещё вопрос.
Вы тоже считаете, что ссылка на доклад ООН может квалифицироваться как "Разжигание ненависти ..." по любым признакам, независимо от каких-то жалоб?

  дядя Caша написав:........
Разумеется, у вас времени и возможностей пофлудить и попровоцировать, несомненно, больше. А потом попричитать о том, что "форум загибается".

US

Простите, но времени у меня, в общем-то, не намного больше, чем у Вас. И я не старая бабка, чтобы причитать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:21

Перес де Куэльяр

НБУ монопольно может выкупать на растущем курсе доллара ,так как гривны у него безгранично

И днём такая фраза проскакивала и сейчас.Но это ведь не так, мы же все понимаем, что кроме курса и звр есть много других параметров.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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