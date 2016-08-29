Перес де Куэльяр, я Вас так и понял и согласен. Но Сибарита понял несколько иначе (так, как написал выше - уменьшение продаж доллара при более-менее стабильном низком курсе) и поэтому согласен и с ним тоже.
Сибарит, спасибо за разъяснение по "сытости и спокойствию". В общем Вы правы. Хотя у нас надо бы добавить недостаток или вообще отсутствие многих видов отечественных товаров. В этом году ещё и рост цен на энергоносители.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 бер, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:Ув. Лад я понял Сибарита так,что он описал ситуацию когда НБУ монопольно может выкупать на растущем курсе доллара
Вы совершенно неправильно поняли. Попробую еще раз. На растущем курсе НБУ выкупать не может. НБУ может выкупать много, когда из-за высокого курса образуется излишек валюты и курс пытается падать. Чем медленнее будет падать курс, тем дольше и больше будет излишков. Если бы при нынешнем падении НБУ допускал бы дневные просадки на 2-3 копейки, как летом, а не на 20-25, выкупили бы больше и выкупали бы до сих пор. То, что это не сделали, говорит о наличии у НБУ каких-то других целей, кроме скупки валюты. Если Вы допустите, что НБУ не устанавливает курсы произвольно, а корректирует их рыночными методами, Вы увидите действие самих рыночных механизмов.
Shram написав:Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь. Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания. Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.
А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары. Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны. Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили. Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.
Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией. Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта. Это и видно прекрасно на этом графике.
Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни. А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества. Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу. А теперь представьте: мы едим только свои самые вкусные в мире украинские продукты, мы одеваемся в нашу качественную одежду от носков и обуви до овчинных тулупчиков и шуб ... Мы перестали ввозить за валюту этот мотлох из Китая и прочих чуркестанских стран, не соблюдающих правила гигиены... Только этот фактор кардинально изменит наш торговый баланс - от отрицательного к профицитному. А дальше все идет по классической схеме, подробно описанной в экономических учебниках. Экономические законы универсальны для всех наций. Мы не исключение.
Перес де Куэльяр написав:Ув. Лад я понял Сибарита так,что он описал ситуацию когда НБУ монопольно может выкупать на растущем курсе доллара
Вы совершенно неправильно поняли. Попробую еще раз. На растущем курсе НБУ выкупать не может. НБУ может выкупать много, когда из-за высокого курса образуется излишек валюты и курс пытается падать. Чем медленнее будет падать курс, тем дольше и больше будет излишков. Если бы при нынешнем падении НБУ допускал бы дневные просадки на 2-3 копейки, как летом, а не на 20-25, выкупили бы больше и выкупали бы до сих пор. То, что это не сделали, говорит о наличии у НБУ каких-то других целей, кроме скупки валюты. Если Вы допустите, что НБУ не устанавливает курсы произвольно, а корректирует их рыночными методами, Вы увидите действие самих рыночных механизмов.
Я вижу что Вы начинаете выкручиватся ,я умею читать то, что пишут .
Сибарит :Подорожание товара увеличивает предложение и сокращает спрос. При росте курса валюты, доступной для выкупа НБУ будет больше. Гривна для НБУ - ресурс неисчерпаемый.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 27 бер, 2018 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Европейский союз расследует искренность заявлений президента США Дональда Трампа о том, что импортные тарифы на сталь и алюминий направлены против перепроизводства стали в Китае, а не на перенаправление потоков дешевого импорта стали из Азии в Европу. Об этом сообщает Steelland.
Как сообщалось, 23 марта в США вступили в силу новые импортные тарифы, составляющие 25% для стали и 10% для алюминия, при этом Европейский союз и шесть других стран временно исключили из списка стран, обязанных выплачивать данные пошлины.
ЕС обеспокоен тем, будут ли производители стали, подпадающие под тарифы США, предлагать свой продукт в Европу, что приведет к росту импорта.
Исследование, которое может длиться до девяти месяцев, может привести к тому, что ЕС введет свои собственные квоты или тарифы на импортную сталь для предотвращения нанесения вреда своей собственной промышленности.
"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в решении НБУ. ............. Также Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю и обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.
Кабинет министров Украины отложил вопрос о повышении цены на газ для населения еще на два месяца. Об этом сообщает НВ со ссылкой на Українські новини, которые, в свою очередь, ссылаются на источник в правительстве. В частности, правительство планирует продлить до 1 июня 2018 года специальное требование для НАК "Нафтогаз Украина" и облгазов поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) без изменения текущих цен. Действие спецобязательств истекает 1 апреля. Соответствующее решение Кабмин может принять уже на ближайшем заседании в среду, 28 марта.
Libo написав: Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни. А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества. еме, подробно описанной в экономических учебниках.
Пенсіонери бідують в Україні найбільше. --- Яке ваше ставлення до Юлі ,зможе вона в разі перемоги виправити ситуацію в країні ? --- Модераторів прошу вибачити за оффтоп, але дуже цікава думка капітана. --- По курсу думаю до виборів кардинальних змін не побачимо, 26-29
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Libo написав:Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни. А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.
Libo, один день, ради эксперимента, оставьте машину дома и на троллейбусе попробуйте вместе с "бездельниками и отбросами" на завод за минималку. Работать не прошу, просто проехаться, чтоб увидеть что "они" есть. Потому что из окна новенького Лексуса обзор не такой хороший.