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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:24
ЛАД написав:
Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).
Хотелось бы +20, а перед Пасхой -50 = 26
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Додано: Вів 27 бер, 2018 23:46
ЛАД написав:
Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).
до Великодня -15...-20. До травневих "стабільно"
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Сер 28 бер, 2018 00:40
ЛАД написав:kombinator
, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.
По ссылке таблицы. Графики сам строил. Если они интересны, тогда как доберусь до компа - выложу
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Додано: Сер 28 бер, 2018 00:57
як на мене, це не прогноз, а лотарея. Прогнози тут не працюють. Я нічорго не прогнозую, купив $ по 26,25 і слідкую за "навесами", курсом міжбанку , заявками на купівлю/ продажу і в випадку шухера біжу до знайомих валютчиків. Декілька разів міняв в банку немалі суми, перед різким обвалом, або ростом, тепер мені в банку не міняють. Печалька.*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 28 бер, 2018 01:05
думаю, цей тиждень стабільність, наступний може почати рости і аж до Паски 26,3--26,5. В суботу перед Паскою, або вже після Паски (понедідок, вівторок) вниз до 26.*Відправлено з Чату
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