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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4684468546864687

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:24

  ЛАД написав:Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).

Хотелось бы +20, а перед Пасхой -50 = 26
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:46

  ЛАД написав:Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).

до Великодня -15...-20. До травневих "стабільно"
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:40

  ЛАД написав:kombinator, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.

По ссылке таблицы. Графики сам строил. Если они интересны, тогда как доберусь до компа - выложу
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:57

як на мене, це не прогноз, а лотарея. Прогнози тут не працюють. Я нічорго не прогнозую, купив $ по 26,25 і слідкую за "навесами", курсом міжбанку , заявками на купівлю/ продажу і в випадку шухера біжу до знайомих валютчиків. Декілька разів міняв в банку немалі суми, перед різким обвалом, або ростом, тепер мені в банку не міняють. Печалька.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 01:05

думаю, цей тиждень стабільність, наступний може почати рости і аж до Паски 26,3--26,5. В суботу перед Паскою, або вже після Паски (понедідок, вівторок) вниз до 26.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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  #<1 ... 4684468546864687
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