Додано: Сер 28 бер, 2018 08:06

Libo написав: Shram написав: Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь.

Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.

Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.



А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары.

Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны.

Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили.

Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.



Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией.

Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта.

Это и видно прекрасно на этом графике. Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь.Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары.Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны.Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили.Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией.Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта.Это и видно прекрасно на этом графике.



Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни.

А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества. Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни.А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.

Libo написав: Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу.

Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу.

Думаю что это удалят как оффтоп. Но всё же.Процентов 50-60 людей в стране можно считать находящимися на грани между крайней бедностью и нищетой. Это все те кто на еду тратит больше 50% своих доходов, а ведь есть ещё и коммуналка (очень дорогая по отношению к доходам). Вот и получается - откровенно нищих мало, а очень бедных - много.Второе - термин "обнищание населения" не означает, что все становятся вдруг нищими. А обозначает, что общество в целом опустилось на одну ступеньку ниже на той лестнице что ведет к сытой и обеспеченной жизни.К сожалению, у нас таких шагов вниз за последние годы уже столько накопилось, что мы уже со странами Африки стоим на одной лестничной площадке.Поправка - развитие промышленности (неважно легкой или тяжелой). Развитие исключительно сельского хозяйства - путь в никуда.99% развитых богатых стран стали таковыми на развитии промышленности.