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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4684468546864687

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:46

  ЛАД написав:Ну что. на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).

до Великодня -15...-20. До травневих "стабільно"
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:40

  ЛАД написав:kombinator, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.

По ссылке таблицы. Графики сам строил. Если они интересны, тогда как доберусь до компа - выложу
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:57

як на мене, це не прогноз, а лотарея. Прогнози тут не працюють. Я нічорго не прогнозую, купив $ по 26,25 і слідкую за "навесами", курсом міжбанку , заявками на купівлю/ продажу і в випадку шухера біжу до знайомих валютчиків. Декілька разів міняв в банку немалі суми, перед різким обвалом, або ростом, тепер мені в банку не міняють. Печалька.

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 01:05

думаю, цей тиждень стабільність, наступний може почати рости і аж до Паски 26,3--26,5. В суботу перед Паскою, або вже після Паски (понедідок, вівторок) вниз до 26.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 03:43

  kombinator написав:
  ЛАД написав:kombinator, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.

По ссылке таблицы. Графики сам строил. Если они интересны, тогда как доберусь до компа - выложу

Очень интересно! Если бы ещё добавить импорт, вообще было бы замечательно.
А таблицы из какого документа, не подскажете?

ребе Нок
ЛАД писал(а):
Ну что, на валютном рынке полная стабильность?
До пасхи? Или уже до майских?
Кто сумеет правильно спрогнозировать?
(Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).

Может так случиться что и до выборов. Сгорел сарай гори и хата.

Не, ну то вже занадто! :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 06:29

Залучена велика кількість ОВГЗ напевне під виплату боргу. Видається, що НБУ вирішив тримати рівень ЗВР суттєво не зменшуючи їх, єдине що тішить це значно менші відсотки євробондовських (7,38%), але знову таки менші строки погашення (євробонди на 15-ь років):

Міністерство фінансів повідомило, що 27 березня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 20,3 млрд грн.
Як зазначається, було дорозміщено валютні ОВДП трьох випусків:
на 406 млн дол (під 5,1% з погашенням у жовтні 2018 року);
на 179 млн дол (під 5,3% з погашенням у січні 2019 року);
на 84 млн дол (під 5,4% з погашенням у лютому 2020 року).
Крім того, Мінфін дорозмістив гривневі ОВДП трьох випусків:
на 2,2 млрд грн (під 17,3% з погашенням у листопаді 2018 року);
на 484 млн грн (під 17,3% з погашенням у червні 2018 року);
на 40 млн грн (під 17% з погашенням у березні 2019 року).

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:14

  Игорь написав:
  Libo написав:Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни.
А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.

Libo, один день, ради эксперимента, оставьте машину дома и на троллейбусе попробуйте вместе с "бездельниками и отбросами" на завод за минималку. Работать не прошу, просто проехаться, чтоб увидеть что "они" есть. Потому что из окна новенького Лексуса обзор не такой хороший.


Я вижу людей с малым достатком, но это вовсе не нищие, т.е. люди в отчаяном экономическом положении, голодающие, в лохмотьях, с неумытыми лицами как в фильмах про средневековье.
Популизм в Украине зашкаливает. Хочется рыгать от этой ватной трескотни про нищету и голод.
А бомжи и обездоленные есть везде.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:06

  Libo написав:
  Shram написав:Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь.
Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.
Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.

А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары.
Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны.
Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили.
Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.

Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией.
Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта.
Это и видно прекрасно на этом графике.


Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни.
А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.


Думаю что это удалят как оффтоп. Но всё же.
Процентов 50-60 людей в стране можно считать находящимися на грани между крайней бедностью и нищетой. Это все те кто на еду тратит больше 50% своих доходов, а ведь есть ещё и коммуналка (очень дорогая по отношению к доходам). Вот и получается - откровенно нищих мало, а очень бедных - много.
Второе - термин "обнищание населения" не означает, что все становятся вдруг нищими. А обозначает, что общество в целом опустилось на одну ступеньку ниже на той лестнице что ведет к сытой и обеспеченной жизни.
К сожалению, у нас таких шагов вниз за последние годы уже столько накопилось, что мы уже со странами Африки стоим на одной лестничной площадке.

  Libo написав:Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу.


Поправка - развитие промышленности (неважно легкой или тяжелой). Развитие исключительно сельского хозяйства - путь в никуда.
99% развитых богатых стран стали таковыми на развитии промышленности.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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