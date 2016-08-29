Libo написав:

Shram написав: Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь.

Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.

Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.



А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары.

Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны.

Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили.

Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.



Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией.

Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта.

Это и видно прекрасно на этом графике. Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь.Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания.Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары.Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны.Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили.Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией.Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта.Это и видно прекрасно на этом графике.

Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни.А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу.А теперь представьте: мы едим только свои самые вкусные в мире украинские продукты, мы одеваемся в нашу качественную одежду от носков и обуви до овчинных тулупчиков и шуб ...Мы перестали ввозить за валюту этот мотлох из Китая и прочих чуркестанских стран, не соблюдающих правила гигиены...Только этот фактор кардинально изменит наш торговый баланс - от отрицательного к профицитному. А дальше все идет по классической схеме, подробно описанной в экономических учебниках.Экономические законы универсальны для всех наций. Мы не исключение.