як на мене, це не прогноз, а лотарея. Прогнози тут не працюють. Я нічорго не прогнозую, купив $ по 26,25 і слідкую за "навесами", курсом міжбанку , заявками на купівлю/ продажу і в випадку шухера біжу до знайомих валютчиків. Декілька разів міняв в банку немалі суми, перед різким обвалом, або ростом, тепер мені в банку не міняють. Печалька.
ЛАД написав:kombinator, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.
По ссылке таблицы. Графики сам строил. Если они интересны, тогда как доберусь до компа - выложу
Очень интересно! Если бы ещё добавить импорт, вообще было бы замечательно. А таблицы из какого документа, не подскажете?
ребе Нок
ЛАД писал(а): Ну что, на валютном рынке полная стабильность? До пасхи? Или уже до майских? Кто сумеет правильно спрогнозировать? (Добавлю, +- 20-30 коп, я тоже считаю стабильностью).
Может так случиться что и до выборов. Сгорел сарай гори и хата.
Залучена велика кількість ОВГЗ напевне під виплату боргу. Видається, що НБУ вирішив тримати рівень ЗВР суттєво не зменшуючи їх, єдине що тішить це значно менші відсотки євробондовських (7,38%), але знову таки менші строки погашення (євробонди на 15-ь років):
Міністерство фінансів повідомило, що 27 березня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 20,3 млрд грн. Як зазначається, було дорозміщено валютні ОВДП трьох випусків: на 406 млн дол (під 5,1% з погашенням у жовтні 2018 року); на 179 млн дол (під 5,3% з погашенням у січні 2019 року); на 84 млн дол (під 5,4% з погашенням у лютому 2020 року). Крім того, Мінфін дорозмістив гривневі ОВДП трьох випусків: на 2,2 млрд грн (під 17,3% з погашенням у листопаді 2018 року); на 484 млн грн (під 17,3% з погашенням у червні 2018 року); на 40 млн грн (під 17% з погашенням у березні 2019 року).
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Libo написав:Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни. А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.
Libo, один день, ради эксперимента, оставьте машину дома и на троллейбусе попробуйте вместе с "бездельниками и отбросами" на завод за минималку. Работать не прошу, просто проехаться, чтоб увидеть что "они" есть. Потому что из окна новенького Лексуса обзор не такой хороший.
Я вижу людей с малым достатком, но это вовсе не нищие, т.е. люди в отчаяном экономическом положении, голодающие, в лохмотьях, с неумытыми лицами как в фильмах про средневековье. Популизм в Украине зашкаливает. Хочется рыгать от этой ватной трескотни про нищету и голод. А бомжи и обездоленные есть везде.
Shram написав:Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь. Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания. Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.
А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары. Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны. Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили. Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.
Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией. Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта. Это и видно прекрасно на этом графике.
Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни. А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества.
Думаю что это удалят как оффтоп. Но всё же. Процентов 50-60 людей в стране можно считать находящимися на грани между крайней бедностью и нищетой. Это все те кто на еду тратит больше 50% своих доходов, а ведь есть ещё и коммуналка (очень дорогая по отношению к доходам). Вот и получается - откровенно нищих мало, а очень бедных - много. Второе - термин "обнищание населения" не означает, что все становятся вдруг нищими. А обозначает, что общество в целом опустилось на одну ступеньку ниже на той лестнице что ведет к сытой и обеспеченной жизни. К сожалению, у нас таких шагов вниз за последние годы уже столько накопилось, что мы уже со странами Африки стоим на одной лестничной площадке.
Libo написав:Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу.
Поправка - развитие промышленности (неважно легкой или тяжелой). Развитие исключительно сельского хозяйства - путь в никуда. 99% развитых богатых стран стали таковыми на развитии промышленности.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Рост импорта подстегивает жизнь. Наша с вами обычная жизнь. Что поделать если из товаров Украина производит только продукты питания. Отсюда и импорт - всё чем мы пользуемся от одежды до авто, и бензина до телефонов - это всё импорт.
А перекос торгового баланса копится оттого, экспорт у нас это сырье, продукция низкого передела и низкотехнологичные товары. Экспорт - дешевое зерно, импорт - дорогие смартфоны. Экспорт - дешевые чугунные чушки, импорт - дорогие автомобили. Экспорт - дешевая руда, импорт - дорогая фармацевтика.
Три-пять лет и перекос приходится выравнивать очередной девальвацией. Далее обнищание населения, падение импорта, рост отложенного спроса, экономическая стабилизация, и снова рост импорта. Это и видно прекрасно на этом графике.
Всё правильно, только я вас умоляю, не употребляйте термин "обнищание населения". Нищих в Украине нет. Если имеете в виду бомжей, то это не нищие, а образ жизни. А если кто-то из трудоспособного населения и голодает, то это бездельник и отброс общества. Пункт второй. Про продукцию, степень передела и эконономическую историю. Даже ученики старших классов знают, что самый быстрый, простой и дешевый путь к развитию экономики - развитие с/х (включая переработку и выпуск готовой продукции) и легкой промышленности. Все предпосылки для этого в Украине есть. Осталось капелька - создать благоприятные условия. Завалят отечественным сначала всю страну, а потом заполонят и Европу. А теперь представьте: мы едим только свои самые вкусные в мире украинские продукты, мы одеваемся в нашу качественную одежду от носков и обуви до овчинных тулупчиков и шуб ... Мы перестали ввозить за валюту этот мотлох из Китая и прочих чуркестанских стран, не соблюдающих правила гигиены... Только этот фактор кардинально изменит наш торговый баланс - от отрицательного к профицитному. А дальше все идет по классической схеме, подробно описанной в экономических учебниках. Экономические законы универсальны для всех наций. Мы не исключение.
Есть еще (пока еще есть) какое-то количество миллионов пенсионеров.
Пенсионеры, нищие, бедные... "Главное - хвост!"(с) "Спасение утопающих -..." ну, дальше вы знаете. Бодрого всем полу-солнечного утра. Харьковские начинают крайнюю среду марта следующим образом: $ 26.20/26.25.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням! UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
slot Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54 (скупка валюты) потом 28,95 (пудрят мозги) и на моменте 26.20 (шайка лейка).
Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, - и не будет услышан! .. из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Ты не знаешь, куда деньги дели ПриватБанка, или деньги тех 100(банкрот) учреждений банковских? все в ад пойдут с деньгами и загонами, и они даже не догадываются
Востаннє редагувалось Aqaz123 в Сер 28 бер, 2018 08:46, всього редагувалось 2 разів.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Всiм прибуткiв. З ранку бачу на ЧР перевага на вiдкуп зеленого .Прошу на це звернути увагу ,бо цього не було останнi 5 днiв,може це i похибка .Як ранiше писав ,що з 27по30+2 вихiднi вдалий час для загону.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 08:48, всього редагувалось 1 раз.