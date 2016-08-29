Додано: Сер 28 бер, 2018 08:51

edvardd Мозгов нет у тех, кто это допустил. Этим и пользуются .. В Венской опере, дресс-код самый строгий – White-tie. Мужчины – только во фраках, смокинг недопустим, галстук-бабочка, непременно в белых перчатках и лаковых туфлях. Дамы – в бальных платьях в пол, в перчатках выше локтя, в специальной обуви для танцев (никак не шпильки) и, конечно, с красивой высокой прической. И всё по честному ...

Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.