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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4686468746884689>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:46

  Перес де Куэльяр написав:Всiм прибуткiв. З ранку бачу на ЧР перевага на вiдкуп зеленого .Прошу на це звернути увагу .Як ранiше писав ,що з 27по30+2 вихiднi вдалий час для загону.

топлива нет + МБ сегодня вниз...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:51

edvardd Мозгов нет у тех, кто это допустил. Этим и пользуются .. В Венской опере, дресс-код самый строгий – White-tie. Мужчины – только во фраках, смокинг недопустим, галстук-бабочка, непременно в белых перчатках и лаковых туфлях. Дамы – в бальных платьях в пол, в перчатках выше локтя, в специальной обуви для танцев (никак не шпильки) и, конечно, с красивой высокой прической. И всё по честному ...
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:00

  Василь-Рівне написав:Залучена велика кількість ОВГЗ напевне під виплату боргу. Видається, що НБУ вирішив тримати рівень ЗВР суттєво не зменшуючи їх, єдине що тішить це значно менші відсотки євробондовських (7,38%), але знову таки менші строки погашення (євробонди на 15-ь років):

Міністерство фінансів повідомило, що 27 березня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 20,3 млрд грн.
Як зазначається, було дорозміщено валютні ОВДП трьох випусків:
на 406 млн дол (під 5,1% з погашенням у жовтні 2018 року);
на 179 млн дол (під 5,3% з погашенням у січні 2019 року);
на 84 млн дол (під 5,4% з погашенням у лютому 2020 року).
Крім того, Мінфін дорозмістив гривневі ОВДП трьох випусків:
на 2,2 млрд грн (під 17,3% з погашенням у листопаді 2018 року);
на 484 млн грн (під 17,3% з погашенням у червні 2018 року);
на 40 млн грн (під 17% з погашенням у березні 2019 року).

А можно ссылку плиз, откуда вы инфо беретею На сайте минфина? походил, сходу не нашел. Хотелось бы глянуть подробнее размещения предыдущих дней с начала года.
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,32/26,35 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ резко снизили динамику, символически понизившись с уровня 49 958,6 млн. грн. к отметке 49 872,2 млн. грн., здесь наметилось некоторое подобие стабильности.
Нынче стабилизация гривневого «навеса» создает определенные условия для аналогичного настроения для курса доллара на торгах межбанка.

Меж тем, очень рано (около 09.45 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене по более значимым бидам, оказавшись на отметке 26,30/26,35 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 марта с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 27 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизился до отметки $1,2402, упав до $1,2385 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2394 на открытии торгов в Европе.

Дата: 28 марта 2018 г. на 10.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,21/26,30 UAH/USD
€ – 32,47/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,459 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:17

Re: Валютный рынок в контексте

  kombinator написав:А можно ссылку плиз, откуда вы инфо беретею На сайте минфина? походил, сходу не нашел. Хотелось бы глянуть подробнее размещения предыдущих дней с начала года.


http://finbalance.com.ua/news/Minfin-zaluchiv-u-derzhbyudzhet-20-mlrd-hrn-cherez-rozmishchennya-perevazhno-korotkikh-OVDP
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 28 бер, 2018 09:23, всього редагувалось 7 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:17

Re: Валютный рынок в контексте

Киiв трохи вгору 22/27. У "ворожому" повiдомляють м/б 36/42.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:38

  ЛАД написав:kombinator, не подскажете, как найти графики (в каком документе - ссылка почему-то у меня не работает, видно что-то с компом)? На втором графике интересно было бы видеть и импорт - возможно, летом он падает.

Завершая тему вечерней дискуссии. Была просьба поделиться файлом с графиками Экспорт/Импорт. Решил выложить в общий доступ
Кому интересно, графики по ссылке:
http://dropmefiles.com/CErGP
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:43

Привет из Днепра-2

Спустя час на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования спроса цена доллара выросла на межбанке до 26,34/26,36 UAH/USD, очень напоминая вторничное открытие рынка.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:51

Re: Валютный рынок в контексте

Харкiв 25/35
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:52

  i-botanik написав:Есть еще (пока еще есть) какое-то количество миллионов пенсионеров.


Моя бабушка тоже была рядовой сельской "нищенствующей" пенсионеркой. Когда проведывал старенькую и уезжал, перед машиной всегда стоял гостинец: мешочек картошки, торба овощей, домаший пивнык или курочка, три десятка яиц, кусочек сальца, пахущая олийка и трёхлитровая банка любимого вишневого самограя ...
Арбайтен!!!
ЗЫ
В семье я был самым младшеньким. Все меня очень любили и баловали.
:oops: :oops: :oops:
Libo
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