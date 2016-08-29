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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46874688468946904691>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

а 10.30 всього 2 угоди по даним НБУ 2.00 млн срзв 26.3800
Усім вдалого дня та чудового настрою!
Востаннє редагувалось Karp в Сер 28 бер, 2018 10:08, всього редагувалось 2 разів.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

а 11.00 46 угод на 33.10 млн сзв 26.3721
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

Потроху вiдростаем Киiв 25/30.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:15

  Captain Obvious написав:Вот опять рынок пошел против ожидания всех, и вопреки всему.
Итого: почитай как ожидают все и сделай наоборот.

По-перше не факт що ринком не маніпулюють.
по-друге іще не вечір 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:17

Привет из Днепра-4

К 11.12 Киева, по достижении курсом доллара отметки 26,39/26,41 UAH/USD, со слов непосредственных участников, «рост начал выдыхаться».

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:19

  Captain Obvious написав:Вот опять рынок пошел против ожидания всех, и вопреки всему.

Итого: почитай как ожидают все и сделай наоборот.


Прошу дать сводку по "жемчужине". Спасибо.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:22

  Перес де Куэльяр написав:Потроху вiдростаем Киiв 25/30.

Запорожье повы 26,15-26,27
с овгз нас кинули, сумма рекордная, а живых денег там почти не было, просто пролонгировали старые...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:22

Re: Валютный рынок в контексте

Видать вчера с межбанка все отпылесосили ,обьясняет сегодняшний перекос по предложению доллара, при этом горючки для похода вверх больше не стало.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

Зп 22/30
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:26

  Karp написав:
  Captain Obvious написав:Вот опять рынок пошел против ожидания всех, и вопреки всему.
Итого: почитай как ожидают все и сделай наоборот.

По-перше не факт що ринком не маніпулюють.
по-друге іще не вечір 8)

все что ниже 30 и есть манипуляция
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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