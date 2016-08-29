а 10.30 всього 2 угоди по даним НБУ 2.00 млн срзв 26.3800
Усім вдалого дня та чудового настрою!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:04
Re: Валютный рынок в контексте
а 10.30 всього 2 угоди по даним НБУ 2.00 млн срзв 26.3800
Усім вдалого дня та чудового настрою!
Востаннє редагувалось Karp в Сер 28 бер, 2018 10:08, всього редагувалось 2 разів.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:04
Re: Валютный рынок в контексте
а 11.00 46 угод на 33.10 млн сзв 26.3721
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:15
Re: Валютный рынок в контексте
Потроху вiдростаем Киiв 25/30.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:15
По-перше не факт що ринком не маніпулюють.
по-друге іще не вечір
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:17
Привет из Днепра-4
К 11.12 Киева, по достижении курсом доллара отметки 26,39/26,41 UAH/USD, со слов непосредственных участников, «рост начал выдыхаться».
US
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:19
Прошу дать сводку по "жемчужине". Спасибо.
US
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:22
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:22
Re: Валютный рынок в контексте
Видать вчера с межбанка все отпылесосили ,обьясняет сегодняшний перекос по предложению доллара, при этом горючки для похода вверх больше не стало.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:25
Re: Валютный рынок в контексте
Зп 22/30
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:26
все что ниже 30 и есть манипуляция
ДС мне друг, но истина дороже
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