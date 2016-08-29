Перес де Куэльяр написав:

Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|мартаНа межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]