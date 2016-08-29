Перес де Куэльяр написав: Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?
[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
[/quote] Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.
Перес де Куэльяр написав: Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?
[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.[/quote]
Все так, только нал сейчас ниже МБ, и это банки своими бидами задирают курс нала.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
Перес де Куэльяр написав: Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?
[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.[/quote]
Все так, только нал сейчас ниже МБ, и это банки своими бидами задирают курс нала.[/quote]
Шановний я ж не Ванга ,а видiлив те, що прорахував по психологii ринку.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
К 11.49 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,39/26,41 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».
Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.