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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4688468946904691>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 747
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
472
Всього голосів : 747
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:32

  Перес де Куэльяр написав: Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?

[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта
На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
[/quote] Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:36

  ребе Нок написав:
  Karp написав:
  Captain Obvious написав:Вот опять рынок пошел против ожидания всех, и вопреки всему.
Итого: почитай как ожидают все и сделай наоборот.

По-перше не факт що ринком не маніпулюють.
по-друге іще не вечір 8)

все что ниже 30 и есть манипуляция

очень точная цифра. А почему не 29 или 31? Я думаю в этом году 30 не будет. Так что все одна сплошная...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:38

  Перес де Куэльяр написав:
  Перес де Куэльяр написав: Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?

[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта
На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.[/quote]

Все так, только нал сейчас ниже МБ, и это банки своими бидами задирают курс нала.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

а тут ще вороги з усіх сторін то Савченко, то Коломойський з Тарутаю... Гонтарєвої уже немає. Тепер усі "подарунки" Якову?
Ігор Коломойський та Сергій Тарута стоять за організацією фейкових слухань щодо НБУ у підвалі Капітолія.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/28/7175996/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:44

Karp 30 это примерно конечно, сужу по ценам на наши товары и импорт и общую обстановку. А так да скорее всего 30 не будет потому что будут выборы.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:46

  костас написав:
  Перес де Куэльяр написав: Добавлено: Пн 26 мар, 2018 10:32Делал предположение недавно ,может у кого то другое видение ?

[quote23 марта 2018, 18:54# Обсуждение валютного рынка 23 _month_ 2018|марта
На межбанке в последнее время наблюдаем баланс спрос/предложение под присмотром НБУ лишняя валюта выкупается, не пуская курс доллара обвалится, тем сглаживая качели на которых сам в недавнем времени хорошо пополнял ЗВР. Наводит на мысль, что качели теперь НБУ не нужны, а валюту ждет от нерезов под ОВГЗ и обьем уже известный, вот чем обьясняется такое замедление и замораживание цифр на межбанке.Перекос может пойти с ЧР в сторону спроса, когда рынок наличный поймет что можно качнуть вверх, я указал благоприятное числа для загона 27-30 марта +2 выходных, на межбанке сразу же сменится настроение, глядя что на ЧР дороже валюта, продавцы затихарятся, а выйдут Банки для спекуляци и перепродажи доллара на более дорогой наличный рынок, чем вызовет рост котировок, им же подсобят и импортеры. Это так, сценарий 1.Есть еще два.]
Если по этому варианту пошли,то думаю не плохо ,а дальше посмотрим как будет.[/quote]


Все так, только нал сейчас ниже МБ, и это банки своими бидами задирают курс нала.[/quote]
Шановний я ж не Ванга ,а видiлив те, що прорахував по психологii ринку.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 28 бер, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:49

  Karp написав:а тут ще вороги з усіх сторін то Савченко, то Коломойський з Тарутаю... Гонтарєвої уже немає. Тепер усі "подарунки" Якову?
Ігор Коломойський та Сергій Тарута стоять за організацією фейкових слухань щодо НБУ у підвалі Капітолія.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/28/7175996/

The Daily Beast??? Источник конечно авторитетный.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:51

Привет из Днепра-5

К 11.49 котировки безналичного доллара не тронулись с цифры 26,39/26,41 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием покупок и продаж «американца».

Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:58

  ребе Нок написав:
  Karp написав:а тут ще вороги з усіх сторін то Савченко, то Коломойський з Тарутаю... Гонтарєвої уже немає. Тепер усі "подарунки" Якову?
Ігор Коломойський та Сергій Тарута стоять за організацією фейкових слухань щодо НБУ у підвалі Капітолія.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/28/7175996/

The Daily Beast??? Источник конечно авторитетный.

но очень похоже на правду
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:02

Re: Валютный рынок в контексте

Киiв 30/35. Виплати по боргам в цьому мiсяцi ще платимо?
Перес де Куэльяр
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